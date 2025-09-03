В Баку автомобиль сбил человека, перебегавшего дорогу вне перехода - ВИДЕО

В Баку произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, перебегавшего дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Как передает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, авария произошла вчера вечером на пересечении улиц Самеда Вургуна и Физули в Насиминском районе.

В связи с инцидентом Центр интеллектуального управления транспортом обратился как к пешеходам, так и к водителям, напомнив о необходимости соблюдения правил дорожного движения:

Для пешеходов: не перебегайте дорогу перед приближающимися автомобилями, даже если рядом нет перехода.

Большинство ДТП с пешеходами происходят именно в таких местах. Всегда переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам и не переходите на красный свет светофора.

Для водителей: снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам и уступайте дорогу пешеходам. Будьте внимательны к самым уязвимым участникам движения.

Безопасность каждого участника дорожного движения зависит от его личной ответственности и строгого соблюдения правил.