В Баку пройдет выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024» - ФОТО

Азербайджанский национальный музей ковра представляет выставку «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024»

11 сентября 2025 года в Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024» - в экспозицию войдут работы заслуженного художника Азербайджана Фаига Ахмеда, значительная часть которых будет показана в стране впервые, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспонируемые произведения уже успели завоевать международное признание и были представлены в ведущих музеях мира: Музее исламского искусства, культуры и дизайна «Шангри Ла» (Гавайи), Музее искусства Сан-Луис-Обиспо (Калифорния), Пенсильванском колледже искусства и дизайна, Художественном музее Ньюкомб при Университете Тулейна (Новый Орлеан), Центре искусства «Марая» (Шарджа), Музее Арнема (Нидерланды), Текстильном музее Швеции (Борос).

Фаиг Ахмед - один из наиболее известных современных азербайджанских художников, чье творчество сочетает традиционное ковроткачество с современным художественным мышлением, философией и новейшими технологиями. Сохраняя национальные традиции, он выражает их языком актуального искусства, превращая в универсальный художественный код, который находит отклик у зрителей по всему миру.

Наряду с текстильными произведениями на выставке будут представлены видеоработы «Социальная анатомия» (2016) и «Ты таинство» (2024), в которых художник исследует текстиль как медиум, отражающий процессы времени и изменения культурных контекствов. В день открытия состоится презентация новой книги «Фаиг Ахмед», включающей интервью с художником и научные статьи о его творчестве.

Работы Фаига Ахмеда экспонировались в Музее Ага-Хана (Торонто), Текстильном музее Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон), Музее Виктории и Альберта (Лондон), Национальной галерее Виктории (Мельбурн), Музее современного искусства Рима (MACRO), Музее старого и нового искусства (Тасмания) и других ведущих культурных институциях мира. Его произведения входят в постоянные коллекции Центра Гейдара Алиева (Баку), музея «Де Янг» (Сан-Франциско), Художественного музея Бирмингема (Алабама), Музея прикладного искусства и наук (Сидней), Чикагского института искусств, Художественного музея округа Лос-Анджелес и многих других.

С 2007 года работы Фаига Ахмеда, в которых классические ковровые узоры получают новое прочтение, вызывают широкий отклик и признание зрителей во многих странах.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 декабря 2025 года.