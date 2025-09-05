На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл в Китае, всплыли новые детали об обстоятельствах блокировки членства Азербайджана в организации.

По поступившей из дипломатических источников информации, известной AПA, блокировка членства Азербайджана в ШОС была инициирована не только Индией, Россия также активно участвовала в этом процессе.

Ключевую роль в этом процессе сыграло Министерство иностранных дел Российской Федерации.

По словам источника, вопрос о блокировке членства Азербайджана в ШОС обсуждался в ходе политических консультаций между Россией и Индией, и стороны достигли соответствующей договорённости. Однако на передний план Россия вывела Индию, оставшись в тени.

Такой шаг со стороны России расценивается как проявление неуважения по отношению к Китаю. Ведь Пекин, в духе «шанхайского духа», выступает за расширение организации, и поддержал членство Азербайджана. Тем не менее,на прошедшем саммите в Китае Россия и Индия, блокируя членство Азербайджана, также проявили неуважение к Китаю.