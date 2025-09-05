Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской компанией - супруга погибшего пилота

Накануне Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило об осуществлении выплат в связи с крушением пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), произошедшим 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане.

Однако позднее в некоторых местных СМИ появилась информация о том, что никакие выплаты семьям от российской стороны не были произведены.

В частности, комментируя местным СМИ вопрос о выплатах с российской стороны, Джалил Алиев, отец Национального героя Азербайджана Хёкюмы Алиевой, заявил, что его семья не получала никаких выплат.

«Мы не в курсе этих выплат. Это ложь», - сказал он.

Редакция 1news.az обратилась за комментарием к Елене Кальяниновой -матери Национального героя Азербайджана Александра Кальянинова, погибшего в авиакатастрофе.

По словам Елены ханум, никаких выплат со стороны России не поступало:

«Все выплаты были от AZAL и нашего правительства. Со стороны России -ничего. В настоящее время идет следствие, и Россия даже официально не признала свою вину в катастрофе».

Мы в свою очередь связались также с Яной Вилковой, супругой капитана воздушного судна и Национального героя Азербайджана Игоря Кшнякина.

По словам Яны ханум, со стороны российского государства никаких выплат ее семья не получала.

«Я так понимаю, что, возможно, какие-то выплаты и идут, но это не компенсация. Это выплаты по страховке, на которую имеет право рассчитывать любой пассажир. Любой человек, садящийся на борт, автоматически застрахован авиакомпанией. Я читала информацию, что якобы идут выплаты по страховке «Альфа-страхования». Но это не имеет отношения к той компенсации, о которой говорит наш глубокоуважаемый Президент Ильхам Алиев. Компенсация - это совсем другое», - подчеркнула Яна Вилкова.

По ее словам, семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской компанией.

«Члены экипажа к этой страховке («Альфа») никакого отношения не имеют. Наших пилотов страхует наша авиакомпания, а пассажиров застраховала «Альфа». Насколько я знаю, сейчас идут эти выплаты, но это не имеет никакого отношения к тому, что требует наш Президент. Страховка - это одно, а компенсация за случившееся - это совершенно другое. По факту, на сегодняшний день, семьи членов экипажа не получили никаких выплат со стороны России», - заявила Яна Вилкова.

Она также выразила свое недоверие информации, распространяемой российскими СМИ о выплатах.

«Я даже читала, что якобы за самолет что-то выплатили. Но пока наша страна, наше государство и наш Президент это не подтвердят, я в жизни никогда в это не поверю. То, что пишут там в российских СМИ, это… они могут писать все, что угодно. Я убедилась в этом на примере с малайзийским самолетом, который был сбит на территории Украины. Международные суды доказали, что это была Россия, но она все равно ничего не подтверждает и с этим не соглашается. То же самое, я чувствую, будет и с нашей ситуацией», - сказала Яна ханум.

Она также провела аналогию с дорожно-транспортными происшествиями: «Когда у нас случается авария, страховая компания делает свои выплаты. Правильно? Ведь мы сами страхуем машину и сами за нее платим в течение года. Точно так же и в этом случае. В каждом билете пассажира уже учтена сумма на страховку. То есть мы сами себе эту страховку и выплачиваем. Но если кто-то виновен в аварии, он несет другую ответственность. Страховая компания выплачивает, а потом уже начинаются разбирательства, суды, и виновному назначают меру ответственности. То есть ответственность того, кто виновен, идет отдельно. Никакие страховки этого не покрывают».

Яна Вилкова подчеркнула, что важно различать эти два понятия: «Я хотела донести, чтобы мы могли отличить, что значит «страховка» и что значит «компенсация». Народ слышит слово «выплаты» и думает, что это все, что должно было выплатить государство. Нет, дорогие мои, это совершенно разные вещи. Это страховая компания. К государству как к виновнику это никакого отношения не имеет», - подытожила она.

Напомним, что МИД АР отреагировал на заявление МИД РФ.

Руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уточнил, что страховые выплаты со стороны российской страховой компании и требование Азербайджана компенсации за сбитый самолет у правительства РФ - два абсолютно разных вопроса.

«Страховые выплаты по самолету AZAL и пострадавшим пассажирам уже шесть месяцев осуществляются. Они проводятся в рамках договора страхования AZAL, который предусматривает покрытие ущерба как самолета, так и пассажиров. Что касается того, что выплаты осуществляет именно российская страховая компания, это связано с особенностями международного страхования: в России не работают международные страховые компании, поэтому AZAL оформил страховку через российскую организацию.

Таким образом, попытки приравнять страховые выплаты к компенсации, которую Азербайджан требует от российского правительства, являются некорректными», - отметил он.



