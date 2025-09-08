Иран признал туристические потери после атаки на азербайджанское посольство

Из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране мы потеряли 1,8 млн азербайджанских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран", об этом заявил заместитель министра культурного наследия Ирана Ануширеван Мохсени на брифинге для журналистов.

"В 2019 году в страну приехало 9 миллионов 800 тысяч туристов. На следующий год началась пандемия. В результате инцидента против гражданина Азербайджана [в посольстве] мы потеряли 1 миллион 800 тысяч туристов из Азербайджана", - сказал чиновник.

Напомним, что инцидент произошел 27 января 2023 года в 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался через пост охраны посольства, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые пытались предотвратить нападение.

Министерство иностранных дел Азербайджана 30 января эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, после чего деятельность дипломатического представительства была приостановлена. В связи с нападением в Государственной службе безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов в Баку. 3 февраля 2023 года Указом президента Азербайджана Орхан Ризван оглу Аскеров был посмертно награжден медалью "За Родину ". Васиф Натиг оглу Тагиев был награжден орденом "Доблесть" первой степени, а Махир Камиль оглу Иманов - медалью "За Родину ".

После нападения деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и их семьи были эвакуированы в Баку 29 января 2023 года.

В результате переговоров между двумя государствами 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, посол и дипломатический персонал вернулись в Иран.

Процесс судебного разбирательства над Ясином Гусейнзаде продолжался два года. После суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана утвердил приговор о смертной казни в отношении нападавшего на посольство, после чего дело было передано в Тегеран для исполнения уголовного приговора.

Я. Гусейнзаде был казнен через повешение утром 21 мая.