 Иран признал туристические потери после атаки на азербайджанское посольство | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Иран признал туристические потери после атаки на азербайджанское посольство

First News Media09:15 - Сегодня
Иран признал туристические потери после атаки на азербайджанское посольство

Из-за нападения на посольство Азербайджана в Иране мы потеряли 1,8 млн азербайджанских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран", об этом заявил заместитель министра культурного наследия Ирана Ануширеван Мохсени на брифинге для журналистов.

"В 2019 году в страну приехало 9 миллионов 800 тысяч туристов. На следующий год началась пандемия. В результате инцидента против гражданина Азербайджана [в посольстве] мы потеряли 1 миллион 800 тысяч туристов из Азербайджана", - сказал чиновник.

Напомним, что инцидент произошел 27 января 2023 года в 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался через пост охраны посольства, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые пытались предотвратить нападение.

Министерство иностранных дел Азербайджана 30 января эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, после чего деятельность дипломатического представительства была приостановлена. В связи с нападением в Государственной службе безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов в Баку. 3 февраля 2023 года Указом президента Азербайджана Орхан Ризван оглу Аскеров был посмертно награжден медалью "За Родину ". Васиф Натиг оглу Тагиев был награжден орденом "Доблесть" первой степени, а Махир Камиль оглу Иманов - медалью "За Родину ".

После нападения деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и их семьи были эвакуированы в Баку 29 января 2023 года.

В результате переговоров между двумя государствами 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, посол и дипломатический персонал вернулись в Иран.

Процесс судебного разбирательства над Ясином Гусейнзаде продолжался два года. После суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана утвердил приговор о смертной казни в отношении нападавшего на посольство, после чего дело было передано в Тегеран для исполнения уголовного приговора.

Я. Гусейнзаде был казнен через повешение утром 21 мая.

Поделиться:
276

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Общество

Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Общество

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к ...

В мире

В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок, есть погибшие

Политика

Иран признал туристические потери после атаки на азербайджанское посольство

В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздником

Азербайджан провел в Эфиопии заседание высокого уровня по климатическим вызовам Африканского континента - ФОТО

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

В Ханкенди начался снос здания «МИД» самопровозглашенного режима - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Последние новости

Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Сегодня, 11:28

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к теракту»

Сегодня, 11:25

В рамках проекта «ƏDV geri al» потребителям было возвращено более 124,6 млн манатов

Сегодня, 11:20

TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок, есть погибшие

Сегодня, 11:12

В Казахстане появится министерство по ИИ

Сегодня, 11:10

В Баку пресечен канал наркоторговли, идущий из Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 11:06

В Баку уволена директор школы-лицея

Сегодня, 11:03

Баку станет городом-хозяином SportAccord World Sport & Business Summit в 2026 году

Сегодня, 11:00

Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Президент Казахстана: Главная проблема - высокая инфляция

Сегодня, 10:50

Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:45

«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

В Биби-Эйбат сгорел центр отдыха - ФОТО

Сегодня, 10:35

«Это ложь, абсурд»: Глава МИД Казахстана прокомментировал фейк о своем задержании

Сегодня, 10:20

Еврокомиссия может выдвинуть предложение по санкциям против РФ в конце недели

Сегодня, 10:10

Оскар Пиастри прилетит в Баку лидером «Формулы-1»

Сегодня, 10:05

В Азербайджане завершается регистрация абитуриентов в вузы

Сегодня, 10:02

Колумбийская армия сообщила о похищении 45 солдат

Сегодня, 09:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05