 Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

First News Media11:28 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание таджикскому коллеге Эмомали Рахмону по случаю национального праздника – Дня независимости Таджикистана.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нас радуют успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством в братском Таджикистане в социально-экономической сфере, рост международного авторитета Вашей страны.

Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу. Отрадно, что наши межгосударственные связи, источником которых является эта общая воля, развиваются по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства», - говорится в послании азербайджанского лидера.

В нем отмечается, что взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную почву для расширения отношений двух стран в различных сферах.

«Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития дружественных отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, дальнейшего углубления нашего взаимодействия», - подчеркнул Ильхам Алиев в своем письме.

Поделиться:
105

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Общество

Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Общество

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к ...

В мире

В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок, есть погибшие

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - ФОТО

Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города Тяньцзинь в Пекин - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с председателем компании China National Chemical Engineering - ФОТО

Последние новости

Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Сегодня, 11:28

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к теракту»

Сегодня, 11:25

В рамках проекта «ƏDV geri al» потребителям было возвращено более 124,6 млн манатов

Сегодня, 11:20

TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок, есть погибшие

Сегодня, 11:12

В Казахстане появится министерство по ИИ

Сегодня, 11:10

В Баку пресечен канал наркоторговли, идущий из Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 11:06

В Баку уволена директор школы-лицея

Сегодня, 11:03

Баку станет городом-хозяином SportAccord World Sport & Business Summit в 2026 году

Сегодня, 11:00

Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Президент Казахстана: Главная проблема - высокая инфляция

Сегодня, 10:50

Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:45

«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

В Биби-Эйбат сгорел центр отдыха - ФОТО

Сегодня, 10:35

«Это ложь, абсурд»: Глава МИД Казахстана прокомментировал фейк о своем задержании

Сегодня, 10:20

Еврокомиссия может выдвинуть предложение по санкциям против РФ в конце недели

Сегодня, 10:10

Оскар Пиастри прилетит в Баку лидером «Формулы-1»

Сегодня, 10:05

В Азербайджане завершается регистрация абитуриентов в вузы

Сегодня, 10:02

Колумбийская армия сообщила о похищении 45 солдат

Сегодня, 09:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05