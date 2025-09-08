Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание таджикскому коллеге Эмомали Рахмону по случаю национального праздника – Дня независимости Таджикистана.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нас радуют успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством в братском Таджикистане в социально-экономической сфере, рост международного авторитета Вашей страны.

Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу. Отрадно, что наши межгосударственные связи, источником которых является эта общая воля, развиваются по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства», - говорится в послании азербайджанского лидера.

В нем отмечается, что взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную почву для расширения отношений двух стран в различных сферах.

«Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития дружественных отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, дальнейшего углубления нашего взаимодействия», - подчеркнул Ильхам Алиев в своем письме.