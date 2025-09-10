Новые автомобили, водители с иностранными языками - Bolt о нововведениях

На фоне слухов об ограничениях на вызов такси из Международного аэропорта Гейдар Алиев, компания Bolt сообщила о нововведениях.

Как передает 1news.az, по словам представителей Bolt, теперь на территории аэропорта такси-сервис будет предоставляться только новыми автомобилями, которые полностью соответствуют современным стандартам и законодательству.

«Специально для этого в приложении Bolt создана отдельная категория для заказов из аэропорта. Она обеспечит пассажирам высокий уровень сервиса, комфортные автомобили и водителей, владеющих иностранными языками. К работе будут допущены только автомобили и водители, прошедшие полный технический и медицинский осмотр», - пояснили в компании.

В компании также подчеркнули, что ограничений на заказ такси из города в аэропорт по-прежнему нет.



