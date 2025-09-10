Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и качественными

На территории Международного аэропорта Гейдара Алиева введены новые правила пассажирских перевозок на такси. Их цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и качественными.

Об этом говорится в заявлении компания Uber, с которым она выступила на фоне слухов об ограничениях на вызов такси из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как передает 1news.az, по словам представителей Uber, в официальном приложении появится отдельная категория заказа поездок из аэропорта в город. Пассажиры смогут заказывать современные автомобили и ездить с водителями, которые прошли все необходимые технические и медицинские проверки, работают в проверенных таксопарках и владеют иностранными языками.

"Выполнять такие заказы смогут только автомобили и водители, соответствующие новым требованиям. При этом поездки в аэропорт - из города - по-прежнему остаются без ограничений и могут выполняться всеми водителями, как и раньше", - подчеркивается в заявлении.

Читайте по теме:

Новые автомобили, водители с иностранными языками - Bolt о нововведениях

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Страсти вокруг такси из аэропорта: Журналист 1news.az проверил популярные сервисы - ФОТО