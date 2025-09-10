Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 11 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23 °C, днём 25-28 °C. Атмосферное давление - 759 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-80 %, днём 60-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных местах они будут носить ливневый характер, интенсивные и сильные, возможен град, в высокогорных районах - мокрый снег, ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных районах местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-22 °C, днём 27-30 °C, в горах ночью 8–13 °C, днём 14-17 °C.