В Армении арестован бывший следователь, предъявивший обвинение Кочаряну и Саргсяну

Арестован бывший следователь Грачья Мушегян, предъявивший обвинение экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.

Данную информацию Sputnik Армения подтвердила пресс-секретарь уголовного суда Лиана Рафаелян.

Мушегян арестован по делу о дорожно-транспортном происшествии. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, он стал виновником аварии с летальным исходом в августе прошлого года.

Как пишет в свою очередь издание «Пастинфо», Мушегян был главой следственной группы по делу «1 марта» (1 марта 2008 года в Армении прошли протесты после президентских выборов 19 февраля 2008 года, в результате разгона акций полицией погибло 8 манифестантов). После предъявления обвинения его перевели с должности старшего следователя управления по расследованию преступлений общего характера на пост замглавы управления по расследованию коррупционных и должностных преступлений.

Позже его вернули в управление по расследованию преступлений общего характера, но уже на пост руководителя.

После ухода со службы Мушегян занимался адвокатской деятельностью.