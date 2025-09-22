Дипломат на связи: Посол Рашад Новруз - о климатических конференциях, авиационной трагедии и партнерстве с Бразилией

В последние годы Азербайджан и Бразилия, несмотря на географическую отдаленность друг от друга, все чаще оказываются на пересечении глобальных процессов - от климатической повестки до международного транспорта и энергетики.

После успешного проведения Азербайджаном COP29 внимание мировой общественности приковано к подготовке Бразилии к COP30, а интерес к азербайджанскому опыту проявляют как экологические структуры, так и дипломатические круги.

Одновременно дипломатическая работа в Бразилии оказалась сопряжена с драматическим событием: расшифровка «черных ящиков» самолета Embraer 190 авиакомпании «Azerbaijan Airlines», разбившегося близ Актау в конце прошлого года, была организована в Бразилии, стране-производителе авиалайнера, с участием представителей Азербайджана. Этот эпизод продемонстрировал важность оперативного международного сотрудничества и профессионализм обеих сторон.

В интервью 1news.az Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз рассказывает о признании азербайджанского председательства в COP29, о практических уроках для Белема, городе, который примет в этом году СОР30, и о том, какие перспективы в двусторонних отношениях открываются в политике, экономике, науке и культуре.

- В Азербайджане успешно прошел СОР29. Чем ценен для Бразилии азербайджанский опыт проведения этого мероприятия? Поступал ли от Бразилии запрос для оказания помощи в подготовке к СОР30?

Абсолютно ценен. Еще как. Дело в том, что Бразилия намного раньше знала о проведении своей конференции СОР, нежели Азербайджан. Вы только вдумайтесь: хотя окончательное формальное решение о проведении СОР30 в Бразилии было принято так же на конференции СОР28 в Дубае, сама кандидатура Белема на проведение СОР30 была объявлена тогда еще избранным президентом Лулой да Силвой во время его участия в СОР27 в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2022 года. Уже тогда эта кандидатура была одобрена Группой государств Латинской Америки и Карибского бассейна в мае 2023 года, а в августе того же года Белем уже принял Амазонский саммит. То есть у них было и продолжает быть намного больше времени для подготовки к своему СОР.

У нас же было всего-то 10 месяцев. Чисто протокольно-логистически организовать мероприятие такого масштаба за какие-то 10 месяцев - это ведь мегапроект, это тот случай, когда тебе не достаточно 24 часов в сутки. Нужно было находить дополнительную пару часов каждый день, каждую неделю. Я уже не говорю про субстантивную составляющую повестки дня и переговоров, когда надо было объединять весь мир и находить консенсус. Тем более по такой чувствительной тематике как финансирование борьбы с изменением климата. Но мы, несмотря на то что времени у нас было катастрофически мало, справились с этой задачей на высоком уровне. Поэтому бразильской стороне очень интересен опыт Азербайджана в координации всех элементов, а это и макро- и микро-логистика, приготовление гостиничного ресурса, протокольные вопросы для делегаций, налаживание сквозного и дополнительных коридоров по транспорту и передвижению гостей. И все это важно обеспечить так, чтобы жизнь в стране, в обществе не останавливалась, чтобы она продолжалась в привычном ритме. Вот как было у нас. Ведь надо признать, что СОР в Баку вообще не помешал, а наоборот, вызвал огромный интерес в обществе, особенно среди молодого поколения. Не буду сравнивать Баку и Белем. Просто ограничусь тем, что Белем - это не Баку. Там у них есть вопросы с логистикой и с отелями. В интернете много информации. Не мне говорить про это. Но бразильская сторона старается сделать все возможное и как можно лучше. И в частности, когда в мае этого года Бразилию посетила делегация во главе с председателем правления Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчаловой, целью было именно присмотреться, узнать побольше о Белеме. Узнали. Есть вопросы. Есть работа. Диалог прямой и продуктивный. Но что запомнилось, так это то, что бразильская сторона задавала вопросы по нашему опыту проведения СОР и просила помощи по некоторым направлениям. Я рад, что этот визит показал наш профессионализм, а также то, что мы не забываем о наследии, о своей репутации, и готовы делиться опытом и поддержать Бразилию в таких непростых вопросах. Организационно СОР - это вызов, это челлендж. Мы знаем об этом не понаслышке. Профессионализм и наше доброе дело должно продолжать жить и после проведенного нами СОР29. Сам факт того, что Бразилия просит нас помочь и поддержать их председательство и подготовку к следующему СОР, является само по себе признанием высокого уровня нашего председательства.

Специальный представитель Президента М.Бабаев с федеральным министром по экологии и изменению климата Бразилии Мариной Сильва

Могу еще добавить интересный момент. Еще в прошлом году, будучи председателем в «Большой двадцатке», Бразилия начала прощупывать наши намерения, идеи, возможности. Она пригласила нашу страну на 10-11 тематических кластеров, отраслевые министерские встречи и т.д. Представьте себе, только за период с июля по октябрь Бразилию посетили более десяти высокопоставленных делегаций из Азербайджана. И все главы делегаций, предвкушая наш СОР29, в унисон говорили о наших намерениях, делились идеями, спрашивали об интересах стран «Большой двадцатки». Знаете, что это такое? Это не просто говорить и заявлять. Это также еще и слушать партнеров, вникать в услышанное. Бразильцам это запомнилось, понравилось. Они были рады видеть наших министров, замминистров, глав и заместителей глав некоторых наших госведомств. То есть уже с того момента есть определенная накопительная составляющая - как в двусторонних с ними отношениях, так и по повестке наших председательств в СОР. Неспроста потом родилась идея подписать исключительно важный документ - меморандум по «Дорожной карте: от Баку до Белема». Подпись поставил наш замминистра иностранных дел, главный переговорщик по теме СОР Ялчин Рафиев.

- Как в Бразилии оценили СОР29? Что бразильцы извлекли для себя из этого мероприятия?

Бразилия была страной, которая послала в Азербайджан на СОР29 самую многочисленную делегацию. Я не только про официальную часть, а вообще про всех гостей: и журналистов, и студентов, и политиков, представителей федеральной власти и местных органов самоуправления (было несколько губернаторов, в том числе и из штатов региона Амазонии), парламента и неправительственных организаций. Они реально увидели, что такое СОР и как мы его провели, как создали с нуля, с чем его встретили и как проводили.

Я был откомандирован в Баку на несколько дней. Бразильцы были везде. Кстати, большое спасибо руководству и коллективу Министерства культуры за то, что мы все-таки дали бразильцам некий эксклюзив: был организован концерт в Государственной филармонии. Дирижировал нашим оркестром их маэстро Клаудио Коуэн. Великолепное исполнение классической музыки наших корифеев. Бразильцы были в восторге от увиденного. Они прочувствовали Баку. То есть нашли время и желание на это. Представьте, ведь СОР - это прежде всего работа, ну и еще какой-то объем стресса (переговоры, встречи и т.д.). Так вот мы показали им страну, нашу самобытность и наши ценности. Это очень важно при проведении мероприятий, особенно такого масштаба. Они сейчас думают над тем, как осветить и промоутировать свою страну посредством СОР.

Но что важно, так это результат проведенных переговоров и достижение максимально широкого консенсуса по повестке дня. Мы этого добились. До СОР наша страна провела огромную работу по всему миру. Только за первые месяцы нашего председательства Баку провел более ста раундов консультаций. Помимо самых важных для нас и для всего мирового сообщества результатов относительно решений по последующим финансовым выделениям, были приняты также все тематические инициативы, декларации и т.д. Наша повестка была обширной и в то же время точечной, конкретной. Не было ничего лишнего. То есть наш СОР казался бразильцам амбициозным. Они такое не ожидали. Так он и запомнился им - совершенно отличным от того, что они представляли: реальным, достижимым, активным. У них по своему СОР подход немного другой. Это их прерогатива, но им невозможно будет обеспечить успех без обеспечительных мер, унаследованных от СОР29. Они это знают.

Рашад Новруз с президентом Бразилии Лулой да Сильва

Кстати, один пример. Сами рассудите, какую работу проделали мы, поддержав Бразилию уже сейчас. Этим летом, в июне, около 5000 делегатов со всего мира собрались в Бонне для подготовки к СОР30 в бразильском Белеме. С первых же часов первого дня атмосфера была стрессовая и конференция не могла приступить к работе, так как невозможно было в принципе даже согласовать повестку дня. Бразильская сторона обратилась к нам за помощью, за поддержкой. У нас же есть серьезный переговорный ресурс и каналы со странами, с которыми наша дипломатия провела неимоверно большую работу за последние годы. Так вот, нам удалось убедить определенную группу стран начать обсуждения. Ситуация была спасена. Конференция в Бонне начала свою работу. Бразилия, и не только она, еще раз убедились, что даже при серьезных патовых ситуациях Азербайджан способен на многое. Вот именно поэтому бразильской стороне архиважно заручиться поддержкой Азербайджана для успешного проведения СОР30 в Белеме. Они уже это знают.

- Если абстрагироваться от СОР, то что еще объединяет наши страны?

Пока что немного. Хотелось бы, чтобы было больше. Надо создавать, работать, искать точки соприкосновения интересов. Политически, конечно, есть определенный момент, который мы не забываем. Это является в некотором смысле базовым элементом в наших двусторонних отношениях. Он связан с принятием тех четырех судьбоносных резолюций Совета Безопасности ООН осенью 1993 года. Тогда Бразилия была одним из непостоянных членов Совбеза. И будучи страной, где проживает большая, громкая и активная армянская диаспора, Бразилия поддержала все те резолюции. Бразилия поддержала суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ нашей страны. Неслучайно, что эти четыре резолюции СБ ООН о полном и безоговорочном освобождении ранее оккупированных территорий Азербайджана были приняты именно в 1993 году, в период членства Бразилии в этом глобальном органе, а резолюция № 874 - даже непосредственно в период председательства Бразилии в СБ ООН. Напомню, что осенью 2023 года Бразилия также заняла четкую позицию на слушаниях в Совбезе. Если помните, она тогда открыто заявила о поддержке территориальной целостности нашей страны, а также о допустимости рассмотрения дороги Агдам-Ханкенди в качестве альтернативы Лачинской дороге для доставки грузов в Ханкенди.

У нас разный менталитет и культура. Однако и у нас, и у них есть сильный драйв познавать и создавать. Особенно в сфере культуры, музыки. Они очень любознательный народ. Их культура чрезвычайно богата. С Бразилией можно много чего сделать, попутно наращивая диалог и сближая общества, народы.

Одним из направлений, которое может подтолкнуть нас к такому сближению, является сотрудничество в сфере образования. Недавно мы подписали соглашение. Будем реализовывать цели, прописанные в этом документе.

- Чем наши страны могут быть полезны друг другу как в политическом, так и в экономическом плане?

Бразилия - самый большой и влиятельный представитель латиноамериканского региона. Как в политико-дипломатическом, так и в экономическом плане. У страны большие возможности ввиду ее масштаба и веса в региональных организациях. У нее большие возможности в торговом плане со странами непосредственно нашего региона и в целом Евразии. При активной экономической дипломатии можно выйти и на новые политические горизонты. Но надо такие вопросы аккуратно прорабатывать. Мы не ставим невозможные цели. Пока что присматриваемся, узнаем потенциал друг друга. Нужно рассматривать перспективы в торгово-логистической области, так как часть той самой нарастающей торговли с нашим регионом может идти через Азербайджан. Также не будем забывать, что Бразилия - самый крупный производитель и экспортер некоторых товаров и сырья, которые очень важны в целом для всего мира с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Эта страна с высоким уровнем развития в агропромышленной сфере. Она буквально производит все: от кофе, сахара, злаковых и мяса вплоть до самолетов. Кстати, наши космические агентства уже сотрудничают в паре конкретных проектов. Можно рассмотреть вопрос коммерциализации услуг, предоставляемых нашими спутниками.

Еще один примечательный момент: рекорд в нефтяной промышленности по бурению самой глубокой скважины в море принадлежит Бразилии. Их государственная нефтяная компания Petrobras также нацелена на поэтапную трансформацию в инновационно-энергетическую компанию. У Бразилии большой опыт в производстве зеленой энергии и биотоплива. Пара стран уже нацелились инвестировать в производство там для своих нужд и для мирового рынка больших объемов биоавиакеросина.

Я уже три года как служу на посту посла в Бразилии. За этот срок в стране дважды побывал с особым визитом специальный представитель господина Президента посол Эльчин Амирбеков, бывший вице-премьер, а ныне первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов, министры образования, энергетики, сельского хозяйства и финансов. Также Бразилию за это время посетили главы и заместители прочих министерств, госагентств, «Азеркосмоса», Счетной палаты. Знаете ли, Бразилия - самая большая католическая страна (по масштабам и населению). В этом свете интересным был визит Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде. Динамика визитов непростая. Говорит сама за себя. Дорога сюда длинная, тяжелая. В Бразилию отдыхать не едут. Я рад, что проявляется такой интерес и наметился рост взаимных визитов. А с СОР30 предстоит еще большее.

Совсем недавно, 1 сентября, Бразилию посетили две делегации из Азербайджана. Был замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, который провел политические консультации. Целью было зафиксировать траекторию наращивания наших отношений, а также выявить потенциально новые направления сотрудничества.

Высокопоставленная делегация из Азербайджана на встрече с вице-президентом Бразилии

Вторую же делегацию возглавил первый замминистра экономики Эльнур Алиев. Он провел первое заседание нашей с Бразилией рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Были проведены встречи с вице-президентом страны, главой МИД, а также в ряде профильных ведомств, с представителями государственных и частных торговых палат и бизнес-кругов. Посмотрим, как получится выявить приоритеты и реализовать потенциал. Он большой. Объем товарооборота за первую половину года составил почти $200 млн, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель.

- Как в Бразилии относятся к желанию Азербайджана войти в БРИКС?

У Бразилии своеобразный подход по расширению этого «клуба». Да, именно «клуба», ведь эта структура еще не смогла самоорганизоваться и не прошла нужный ей путь институционализации с полным секретариатом. Она об этом заявляет внутри, и это вовсе не является приоритетом ее нынешнего председательства. БРИКС пока не является международной организацией в общепринятом понимании мировой практики. Внутри БРИКС есть существенные различия. Как я понимаю, для Бразилии очень важно, во-первых, институционализировать этот «клуб», а во-вторых, определиться по приоритетным направлениям. Там есть несколько рабочих групп, которые еще предстоит или объединить, или вообще упразднить. Да и у нас пока нет такой цели обсуждать эти моменты с Бразилией. Нет цели в спешном порядке продвигать эту повестку. Важно с Бразилией нащупать и нарастить возможности двустороннего сотрудничества. Наша работа сейчас сфокусирована на этом. Заметьте, у нас в целом во внешней политике поступательная и амбициозная повестка, но она абсолютно прагматична. А прогнозировать по БРИКС не буду.

- Как вы оцениваете возможности сотрудничества наших стран в сфере туризма?

Можно и нужно. Скоро подпишем соглашение по сотрудничеству в области туризма. Население у Бразилии свыше 214 миллионов. Не вся страна, конечно, путешествует, но в Турцию, на Средиземноморье едут. Азербайджан еще не знают. Надо еще над этим поработать. Нужна постоянность и конкретность. Турагентства должны сами захотеть, посчитать и выбрать форму сотрудничества. Есть определенный интерес, но вопрос еще не проработан.

Также важно определиться с авиасообщением. Страны далеки друг от друга. География, логистика, семичасовая разница - непростые аспекты этого вопроса.

- После крушения в Актау самолета Embraer авиакомпании «Azerbaijan Airlines» в результате его подбития в небе над Чечней российскими ПВО Азербайджан настоял на том, чтобы черные ящики разбившегося борта открыли именно в Бразилии, в стране-производителе данных авиалайнеров. Учитывая стремление Москвы поскорее замять вопрос, могла ли Россия воспользоваться своими довольно теплыми отношениями с Бразилией, чтобы вмешаться в процесс расследования крушения и сфальсифицировать доказательства и заключения? Какие гарантии относительно объективности расследования получил Азербайджан и что Вы можете в целом сказать по этому вопросу?

Я не буду говорить об отношениях Бразилии с другими, третьими странами. Это не мое дело. Как известно, при четкой и принципиальной позиции и по поручению главы государства мы затребовали объективное расследование. Понятно, что МАК не подходил для этого.

У нашего руководства, да и в целом в обществе и, естественно, у нас в посольстве не было праздничного настроения. Наш служебный и гражданский долг превалировал над мыслями о рождественских и новогодних выходных. Я заявил дипломатическому составу посольства, что мы не будем и не имеем права расслабляться. Мы работали. Режим работы был особый. Ответственность была большая.

При участии представителей Азербайджана, Казахстана и России в Бразилии был организован анализ черных ящиков. Данные бортовых самописцев разбившегося близ Актау самолета «Azerbaijan Airlines» расшифровывались несколько дней и затем были переданы Бразилией казахстанским следственным органам в соответствии с международными протоколами.

Замечу, что Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) является подведомственным агентством Военно-воздушных сил (ВВС) страны, т.е. при Министерстве обороны страны. У них был четкий протокол и понимание того, как и что надо было делать. Весь мир наблюдал, как Бразилия организует этот анализ. Расшифровка и передача данных была произведена без вмешательств. Команда, которая приехала от профильного министерства, из Государственного агентства гражданской авиации, провела очень качественную, скрупулезную работу. Бразильцы понимали, что вопрос чувствительный, но хладнокровность и профессионализм нашей делегации показали доблестные качества нашего народа. Я, как посол, был очень впечатлен и благодарен руководству Агентства и Министерства за проделанную работу и поддержку нашего посольства. Координация и командная работа были четкими.

Замечу, что буквально через несколько часов после трагедии бразильская компания-производитель «Embraer» распространила пресс-релиз, заявив, что совсем недавно до крушения сам самолет прошел техническую проверку и никаких проблем выявлено не было. «Embraer» проводит подобную рутинную процедуру везде и со всеми, кому продает самолеты. Для компании это и требование по соглашению, и вопрос престижа. За весь период своей деятельности компания «Embraer» поставила более 9.000 самолетов в более чем 100 стран и 60 вооруженных сил на пяти континентах. Кроме того, компания разработала и сертифицировала более 40 моделей самолетов, несущих в себе уникальную ДНК инженерии. Она третий по величине авиапроизводитель в мире и выпускает более 70 коммерческих и даже несколько военно-транспортных самолетов в год. Это престиж Бразилии. Следовательно, они не заинтересованы в том, чтобы допустить какую-либо фальсификацию или же поддаться давлению извне. Вся мировая индустрия смотрела на нее.

- Спасибо за интервью!

