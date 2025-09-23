Стало известно, кто представит Азербайджан на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО
На Общественном телевидении (ITV) проходит пресс-конференция, где назван исполнитель, который представит Азербайджан на «Детском Евровидении 2025».
Напомним, что в августе Азербайджан официально подтвердил участие в 23-м международном песенном конкурсе, который пройдёт 13 декабря в Тбилиси.
Право представлять страну на международном конкурсе получила Ягмур Насруллаева.
Отметим, что ITV ранее открыло приём заявок для национального отбора. Участниками могли стать дети в возрасте от 9 до 14 лет, представившие по две песни - на азербайджанском и иностранном языках. На первом этапе жюри отобрало самые яркие заявки, после чего шесть профессиональных экспертов оценивали финалистов по вокалу, сценической культуре и харизме.
