Рианна стала мамой в третий раз - ФОТО

Всемирно известная певица Рианна и рэпер A$AP Rocky в третий раз стали родителями - у звездной пары родилась дочь Роки Айриш.

Девочка появилась на свет ещё 13 сентября, но фото с малышкой певица показала на своей официальной Instagram странице только сейчас.

Пара начала встречаться в 2021 году и уже успела стать родителями двоих сыновей. Несмотря на пополнения в семье, Рианна и A$AP Rocky не спешат оформлять отношения, а сама певица пока полностью погружена в материнство и отошла от творческой деятельности.