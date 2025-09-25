 Кино на неделю: Криминальная драма «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Криминальная драма «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Кино на неделю: Криминальная драма «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Поезд-призрак»

Жанр - ужасы (Южная Корея)

Режиссер - Тхак Сэ-ун

В главных ролях: Чу Хён-ён, Чон Бэ-су, Чхве Бо-мин, Чон Хан-бит, Ким У-гём, Хан Дон-хи, Чин Сон-чхан

Рейтинги: IMDb – 5,0/10

Расписание сеансов: Park Cinema, CineMastercard

Сюжет: Чтобы набрать просмотры, ведущая некогда популярного канала о городских легендах просит пожилого смотрителя станции метро поделиться с ней страшными историями. Тот начинает рассказ о жутких случаях, произошедших на станции Кванним.

«Битва за битвой»

Жанр - боевик, триллер, драма, криминал (США)

Режиссер - Пол Томас Андерсон

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Тейяна Тейлор, Вуд Харрис, Реджина Холл, Чейз Инфинити

Рейтинги: IMDb – 8,6/10, Rotten Tomatoes – 98% «свежести»

Расписание сеансов: Park Cinema, CineMastercard

Сюжет: Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.

«Нескромные»

Жанр – комедия (США)

Режиссер - Майкл Анджело Ковино

В главных ролях: Дакота Джонсон, Адриа Архона, Кайл Марвин, Майкл Анджело Ковино, Саймон Уэбстер, Чарльз Гиллеспи, Дэвид Кастанеда

Рейтинги: IMDb – 6,7/10, Rotten Tomatoes – 85% «свежести», Кинопоиск – 6,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Во время поездки на машине супруги Кэри и Эшли становятся свидетелями автокатастрофы. Эшли пытается оказать первую помощь пострадавшей женщине, но тщетно. После случившегося она признаётся мужу, что изменяет ему и хочет развестись. Шокированный услышанным, Кэри выходит из машины и убегает куда глаза глядят, а позже набредает на дом, где живёт его друг Пол с женой Джули и сыном Рассом. Поскольку Кэри теперь жить негде, Пол и Джули разрешают ему временно пожить у них. В один из вечеров супруги признаются, что у них открытые отношения.

«Tehlikeli bölge»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Рамазан Экмекчи

В главных ролях: Кадыр Парлак, Озан Туран, Гасан Шенбайрак

Рейтинги: IMDb – 7,3/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Фильм расскажет историю группы солдат, которые при выполнении задания сталкиваются с неизвестной угрозой - во время миссии они сталкиваются с таинственным космическим кораблём, падающим с неба. Теперь им предстоит противостоять не только вражеским силам, но и совершенно неизвестной угрозе для всего человечества.

