 Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН - ВИДЕО

First News Media23:11 - Сегодня
Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН - ВИДЕО

Телеканал Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, в материале подчеркивается, что азербайджанский лидер с трибуны ООН затронул вопросы восстановления на освобожденных территориях и энергетической безопасности, а также отметил глобальную роль Азербайджана в борьбе с изменением климата, взаимосвязанности и устойчивом развитии.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что страна восстановила свою территориальную целостность после десятилетий конфликта с Арменией, указав на недавние переговоры в Вашингтоне как на прогресс на пути к окончательному мирному соглашению.

Глава государства напомнил, что на протяжении около трех десятилетий почти пятая часть азербайджанской территории находилась под оккупацией, а сотни тысяч людей были вынужденными переселенцами. Война 2020 года завершила эту главу, восстановив территориальную целостность и открыв путь к миру с Арменией", - говорится в репортаже.

В сюжете особое внимание уделяется заявлениям президента Азербайджана касательно восстановительных работ на некогда оккупированных территориях.

"В рамках правительственной программы "Великое возвращение" более 50 000 бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои дома. Целые города и села, многие из которых были разрушены за годы оккупации, восстанавливаются, строятся новые дома, школы и инфраструктура", - отмечает Euronews со ссылкой на слова главы нашего государства.

В материале также говорится, что президент Ильхам Алиев указал на проблему минной опасности как на одну из самых серьезных проблем, замедляющих восстановление, и призвал к более активному международному сотрудничеству для разминирования пострадавших от конфликта территорий.

В то же время лидер Азербайджана подчеркнул роль страны в борьбе с изменением климата. Глава государства заявил, что Азербайджан, в качестве принимающей стороны COP29, помог достичь "Бакинской финансовой цели" – обязательства по увеличению финансирования борьбы с изменением климата для развивающихся стран не менее чем до 279 миллиардов евро в год. Он также отметил прогресс на углеродных рынках и начало работы Фонда потерь и ущерба.

Кроме того в выступлении была отмечена важность энергетической безопасности. В настоящее время Азербайджан поставляет трубопроводный газ в 14 стран и расширяет проекты в области возобновляемой энергетики, чтобы к 2030 году 40% электроэнергии страны приходилось на экологически чистые источники.

"Президент Ильхам Алиев позиционировал Азербайджан как важнейший транспортный узел, связывающий Восток и Запад. Объемы грузоперевозок по Среднему коридору выросли почти на 90% с 2022 года благодаря развитию портов, железных дорог и растущему парку воздушных грузовых перевозок. Он также особо выделил цифровые проекты, такие как "Цифровой Шелковый путь", направленные на превращение Азербайджана в региональный центр ИКТ.

На внутреннем фронте глава государства указал на реформы, которые сократили уровень бедности и безработицы примерно до 5%, укрепили ненефтяные отрасли и обеспечили стране более высокие рейтинги от международных агентств, таких как Moody's и Fitch", - подчеркивает Euronews.

В репортаже также уделено место тезисам президента Азербайджана, в которых делается акцент на роль Баку как регионального стабилизатора и активного глобального партнера.

"Страна направила гуманитарную помощь более чем в 80 стран, от ликвидации последствий стихийных бедствий до поставок в связи с COVID-19", - напоминает телеканал.

На Генеральной Ассамблее ООН президент Ильхам Алиев, говорится в материале, также встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и несколькими мировыми лидерами, подчеркнув, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией изменило динамику развития региона. "С момента обретения Азербайджаном и Арменией независимости в регионе не было мира. Однако в настоящее время в регионе царит мир", - приводит Euronews слова главы нашего государства, озвученные на встрече с Гутерришем.

Также отмечается, что президент Азербайджана пообщался с представителями бизнеса и главами государств, изучая возможности в сфере инвестиций, энергетики и инфраструктуры. В перспективе он отметил Всемирный форум городов ООН, который состоится в Баку в 2026 году, как возможность продемонстрировать опыт Азербайджана в области постконфликтного городского планирования.

В завершение телеканал приводит слова президента Ильхама Алиева, которыми глава государства резюмировал свое выступление на 80-й сессии Генассамблеи ООН:

"Наше видение ясно. Это - мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество.

Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами".

Поделиться:
155

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Политика

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке ...

Политика

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Точка зрения

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Политика

Министр энергетики США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном

Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН - ВИДЕО

Руководство Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетило Парк Победы в связи с Днем памяти

Руководители органов безопасности посетили Парк Победы

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Рубио заявил, что Трамп привел к прекращению конфликта между Азербайджаном и Арменией

Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

Азербайджан и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз - ФОТО

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Последние новости

Фидан: Эрдоган обсуждал с Трампом сотрудничество Турции и США в рамках НАТО

Сегодня, 23:35

Министр энергетики США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном

Сегодня, 23:24

Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН - ВИДЕО

Сегодня, 23:11

В Агентстве развития медиа прошло мероприятие ко Дню памяти, коллектив посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 22:51

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Сегодня, 22:38

Пашинян: Отношения с Азербайджаном и Турцией важны для превращения Южного Кавказа в пространство мира и стабильности

Сегодня, 22:21

Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана

Сегодня, 22:15

Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России

Сегодня, 22:07

Между Арменией и Турцией налажен беспрецедентный позитивный диалог, заявил Пашинян

Сегодня, 21:45

Пашинян: Маршрут TRIPP будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние

Сегодня, 21:40

СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Сегодня, 21:20

Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Сегодня, 21:02

Руководство Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетило Парк Победы в связи с Днем памяти

Сегодня, 20:39

Руководители органов безопасности посетили Парк Победы

Сегодня, 20:23

Коллектив Фонда Возрождения Карабаха посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 20:08

В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

Сегодня, 19:57

Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Сегодня, 19:43

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 19:13

Марзия Нурматова рассказала о своих планах на финал

Сегодня, 18:58

В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

Сегодня, 18:42
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30