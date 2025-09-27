Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН - ВИДЕО

Телеканал Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, в материале подчеркивается, что азербайджанский лидер с трибуны ООН затронул вопросы восстановления на освобожденных территориях и энергетической безопасности, а также отметил глобальную роль Азербайджана в борьбе с изменением климата, взаимосвязанности и устойчивом развитии.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что страна восстановила свою территориальную целостность после десятилетий конфликта с Арменией, указав на недавние переговоры в Вашингтоне как на прогресс на пути к окончательному мирному соглашению.

Глава государства напомнил, что на протяжении около трех десятилетий почти пятая часть азербайджанской территории находилась под оккупацией, а сотни тысяч людей были вынужденными переселенцами. Война 2020 года завершила эту главу, восстановив территориальную целостность и открыв путь к миру с Арменией", - говорится в репортаже.

В сюжете особое внимание уделяется заявлениям президента Азербайджана касательно восстановительных работ на некогда оккупированных территориях.

"В рамках правительственной программы "Великое возвращение" более 50 000 бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои дома. Целые города и села, многие из которых были разрушены за годы оккупации, восстанавливаются, строятся новые дома, школы и инфраструктура", - отмечает Euronews со ссылкой на слова главы нашего государства.

В материале также говорится, что президент Ильхам Алиев указал на проблему минной опасности как на одну из самых серьезных проблем, замедляющих восстановление, и призвал к более активному международному сотрудничеству для разминирования пострадавших от конфликта территорий.

В то же время лидер Азербайджана подчеркнул роль страны в борьбе с изменением климата. Глава государства заявил, что Азербайджан, в качестве принимающей стороны COP29, помог достичь "Бакинской финансовой цели" – обязательства по увеличению финансирования борьбы с изменением климата для развивающихся стран не менее чем до 279 миллиардов евро в год. Он также отметил прогресс на углеродных рынках и начало работы Фонда потерь и ущерба.

Кроме того в выступлении была отмечена важность энергетической безопасности. В настоящее время Азербайджан поставляет трубопроводный газ в 14 стран и расширяет проекты в области возобновляемой энергетики, чтобы к 2030 году 40% электроэнергии страны приходилось на экологически чистые источники.

"Президент Ильхам Алиев позиционировал Азербайджан как важнейший транспортный узел, связывающий Восток и Запад. Объемы грузоперевозок по Среднему коридору выросли почти на 90% с 2022 года благодаря развитию портов, железных дорог и растущему парку воздушных грузовых перевозок. Он также особо выделил цифровые проекты, такие как "Цифровой Шелковый путь", направленные на превращение Азербайджана в региональный центр ИКТ.

На внутреннем фронте глава государства указал на реформы, которые сократили уровень бедности и безработицы примерно до 5%, укрепили ненефтяные отрасли и обеспечили стране более высокие рейтинги от международных агентств, таких как Moody's и Fitch", - подчеркивает Euronews.

В репортаже также уделено место тезисам президента Азербайджана, в которых делается акцент на роль Баку как регионального стабилизатора и активного глобального партнера.

"Страна направила гуманитарную помощь более чем в 80 стран, от ликвидации последствий стихийных бедствий до поставок в связи с COVID-19", - напоминает телеканал.

На Генеральной Ассамблее ООН президент Ильхам Алиев, говорится в материале, также встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и несколькими мировыми лидерами, подчеркнув, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией изменило динамику развития региона. "С момента обретения Азербайджаном и Арменией независимости в регионе не было мира. Однако в настоящее время в регионе царит мир", - приводит Euronews слова главы нашего государства, озвученные на встрече с Гутерришем.

Также отмечается, что президент Азербайджана пообщался с представителями бизнеса и главами государств, изучая возможности в сфере инвестиций, энергетики и инфраструктуры. В перспективе он отметил Всемирный форум городов ООН, который состоится в Баку в 2026 году, как возможность продемонстрировать опыт Азербайджана в области постконфликтного городского планирования.

В завершение телеканал приводит слова президента Ильхама Алиева, которыми глава государства резюмировал свое выступление на 80-й сессии Генассамблеи ООН:

"Наше видение ясно. Это - мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество.

Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами".