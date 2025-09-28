Азербайджанская пловчиха завоевала бронзовую медаль на Играх стран СНГ- ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В рамках III Игр стран СНГ определились медалисты в соревнованиях по плаванию, которые продолжаются во Дворце спорта Гянджи.

Как передает 1news.az, в начале были определены призеры в женском заплыве вольным стилем на дистанции 800 метров.

Российская спортсменка Анастасия Чернышова заняла первое место, ее соотечественница Валерия Бразниченко –второе, а Ксения Мастович из Беларуси –третье. Азербайджанская пловчиха Анастасия Гнуссина разместилась на четвертой позиции.

В мужской борьбе определились победители в заплыве на 50 метров на спине.

Россиянин Дмитрий Кравцов занял первое место, а белорусы Микита Апанасик и Кирилл баншевич – 2-е и 3-е места соответственно.

На дистанции 100 метров у женщин золото завоевала россиянка Евгения Садовникова, серебро – казахстанка Таиссия Короткова, бронзу – азербайджанская спортсменка Мехри Абдурахманлы.

Напомним, III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

Фаига Мамедова