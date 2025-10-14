 Эйюб Кулиев дирижировал Билькентским симфоническим оркестром в Анкаре – ФОТО | 1news.az | Новости
Эйюб Кулиев дирижировал Билькентским симфоническим оркестром в Анкаре – ФОТО

Феликс Вишневецкий18:25 - Сегодня
Эйюб Кулиев дирижировал Билькентским симфоническим оркестром в Анкаре – ФОТО

В Анкаре в театре «Билькент Одеон» состоялся торжественный оперный гала концерт с участием знаменитого музыкального коллектива - Билькентского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева.

В концерте принимали участие всемирно известная оперная дива Альбина Шагимуратова и молодые яркие звезды оперной сцены из разных стран мира и лауреаты международного конкурса вокалистов имени Глинки.

На концерте прозвучали арии, дуэты и разные ансамбли из опер Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини, Оффенбаха, Глинки, Сен-Санса, Гуно, Бизе и Римского-Корсакова.

Впервые в исполнении Билькентского симфонического оркестра прозвучал «Вальс» великого азербайджанского дирижера и композитора Маэстро Ниязи.

Также с большим энтузиазмом турецкая публика встретила исполнение знаменитой песни Аскера из «Аршин мал алана» великого Узеира Гаджибейли (к 140-летию композитора) в исполнении талантливого тенора из Узбекистана Отабека Назирова.

По завершении программы публика стоя аплодировала и приветствовала дирижера и всех участников концерта.

В знак благодарности все солисты концерта дополнительно исполнили сцену из первого акта оперы «Травиата» Верди.

