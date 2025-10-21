 Послы ЕС согласовали решение по использованию российских активов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Послы ЕС согласовали решение по использованию российских активов

First News Media09:55 - Сегодня
Послы ЕС согласовали решение по использованию российских активов

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов", оно может быть одобрено в четверг на саммите лидеров стран блока.

Об этом пишет издание Politico.

По его данным, постпреды ЕС "неофициально согласовали" черновик итоговых решений предстоящего в четверг саммита. Представитель Бельгии, которая долгое время скептически относилась к идее, назвал черновой текст "политическим сигналом к действию" для Еврокомиссии. Именно она должна будет разработать конкретный юридический механизм использования активов РФ, но может приступить к такой работе только после того, как инициативу примут лидеры ЕС на саммите, поясняет издание.

Бельгия ранее выступала против изъятия замороженных активов РФ, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти страны опасались, что в случае судебных тяжб именно Бельгии придется выплачивать России компенсацию. В черновом документе к саммиту отмечается, что Еврокомиссия должна подготовить проект, который будет "подкреплен подходящими механизмами европейской солидарности и разделения рисков".

Постпред Бельгии сказал изданию, что страна не будет блокировать решение по российским активам на встрече лидеров ЕС. Постпред другой неназванной страны ЕС отметил, что "не особо обеспокоен" относительно того, что Бельгия может стать источником проблем на предстоящей встрече. Издание отмечает, что даже если лидеры ЕС примут такое решение, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, гарантий успешного завершения этого процесса нет.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Источник: ТАСС

Поделиться:
222

Актуально

Мнение

Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом ...

Xроника

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

В мире

Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России - глава МИД

Саркози увезли в тюрьму Санте

Стрелявшего в Фицо приговорили к 21 году тюрьмы

Президент Колумбии Трампу: «Королей мы здесь не признаем»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ограбление Лувра: новые факты о похищении бесценных украшений - ФОТО

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

Последние новости

Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России - глава МИД

Сегодня, 12:14

Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой «Spark» от Birbank

Сегодня, 12:02

Пассажирский автобус выехал на бульвар и врезался в деревья - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Саркози увезли в тюрьму Санте

Сегодня, 11:58

Токаев: Казахстан и Азербайджан являются братскими народами

Сегодня, 11:55

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана - ФОТО

Сегодня, 11:53

Стрелявшего в Фицо приговорили к 21 году тюрьмы

Сегодня, 11:50

Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Сегодня, 11:47

Президент Колумбии Трампу: «Королей мы здесь не признаем»

Сегодня, 11:40

Mercedes Vito сбил насмерть мужчину на трассе

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Формула «5+1» превратилась в единое «6» - ВИДЕО

Сегодня, 11:24

Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом стратегического партнерства

Сегодня, 11:20

В Сиязане фермера и его скот ударило током

Сегодня, 11:12

Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

Сегодня, 11:07

За день из незаконного оборота изъято около 16 кг наркотиков

Сегодня, 11:03

Туск заявил о предотвращении диверсий в Польше

Сегодня, 11:00

Медицинские инновации и партнёрство на одной платформе - «Medinex 2025» - ФОТО

Сегодня, 10:58

Дорожная полиция обратилась к водителям после трагедии в Забрате - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:55

Министр науки и образования встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в США - ФОТО

Сегодня, 10:48

Как несоблюдение правил пешеходами приводит к трагедиям - ВИДЕО

Сегодня, 10:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10