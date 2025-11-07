Азербайджан возобновляет переговоры с ЕС по проекту нового соглашения

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Евросоюзом на основе равноправного партнёрства, заявил в интервью АПА глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

«ЕС является крупнейшим торговым и экспортным партнёром Азербайджана. Правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС составляет Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, подписанное в 1996 году и вступившее в силу в 1999 году. Переговоры по проекту нового двустороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС начались в 2017 году», - сказал дипломат.

Он отметил, что в последние годы высказывания бывшего вице-президента ЕС Жозепа Борреля и других официальных лиц, а также предвзятые позиции Европарламента и других институтов негативно влияли на отношения между сторонами.

«Несмотря на это, после последних выборов наблюдается серьёзный позитивный сдвиг в подходе руководства ЕС к нашей стране. Встречи высокого уровня и взаимные визиты служат нормализации отношений», — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, в настоящее время достигнута общая договорённость о начале переговоров по новым Приоритетам партнерства и возобновлении переговоров по проекту нового всеобъемлющего соглашения.