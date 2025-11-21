Дело в отношении 3 обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля, передано на судебное рассмотрение
Сегодня состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному в СГБ в отношении Нармины Шабановой, Эльвина Ахмедова и Наиба Исмиева, обвиняемых в попытке покушения на жизнь религиозного деятеля.
Как сообщает AПA, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Сеидова на заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых.
По решению суда уголовное дело передано на судебное разбирательство.
Отметим, обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной СГБ.
Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются по статьям 28 и 277, Эльвин Ахмедов — по статье 228.2.1.
