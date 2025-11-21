 Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в экологических акциях в Лянкяране - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в экологических акциях в Лянкяране - ФОТО

First News Media12:55 - Сегодня
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева в рамках поездки в Лянкяран приняли участие в ряде экологических акций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Общественным объединением IDEA была организована акция по посадке деревьев в рамках «Зеленого марафона» в лесном массиве в Лянкяранском районе. В ходе проведенной с участием волонтеров акции было высажено 1350 саженцев Эльдарской сосны. На мероприятии была предоставлена информация о мерах по расширению зеленых полос, восстановлению лесного фонда и защите экосистемы.

Отметим, что главной целью Общереспубликанского марафона по озеленению («Зеленый марафон»), совместно организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, является увеличение площади зеленых насаждений, популяризация традиции посадки деревьев, содействие делу охраны окружающей среды, обогащению биоразнообразия флоры нашей страны и осведомленности о защите зеленых насаждений. В рамках «Зеленого марафона» планируется высадить около 2 млн саженцев деревьев по всей стране осенью 2025 года и весной 2026 года.

Затем на территории Гирканского национального парка была организована акция по выпуску животных в природу с целью обогащения биоразнообразия. В рамках акции в естественную среду были выпущены 2 енота, 2 лисы и 4 дикобраза. Еноты были обнаружены в объектах общественного питания, где они незаконно содержались, и спасены в результате совместной проверки, проведенной по инициативе Общественного объединения IDEA и с участием профильных ведомств. Эти еноты в течение 4 месяцев проходили лечение и реабилитацию в Бакинском зоологическом парке, а после полного выздоровления были выпущены обратно в природу.

Возвращенные в природу лисы были обнаружены гражданами ранеными и переданы в Бакинский зоологический парк. В течение года они проходили обследование и лечение в клинике зоологического парка, после успешного завершения процесса реабилитации были выпущены в естественную среду обитания.

Дикобразы, выпущенные в дикую природу в ходе акции, принадлежали к видам, ранее занесенным в Красную книгу Азербайджанской Республики. В результате проводимых в нашей стране в этой области успешных мер по охране численность этих диких животных увеличилась, и вид был исключен из Красной книги. Выпущенные в национальный парк дикобразы – это особи, размноженные в Бакинском зоологическом парке, чья естественная популяция восстановлена.

Отметим, что вышеупомянутые экологические акции являются частью регулярной работы Общественного объединения IDEA в Азербайджане по охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия.

338

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
