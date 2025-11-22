Прооперирован певец Чингиз Мустафаев - ФОТО - ВИДЕО

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2019» Чингиз Мустафаев сообщил в Instagram о проблеме со здоровьем.

«За 15 лет у меня было 7 вывихов плеча. Каждый раз - одна и та же боль, один и тот же страх, одно и то же беспокойство. Ни спортом нормально заниматься, ни вести активный образ жизни было невозможно. Каждый раз я говорил себе: «ещё рано, подожду немного, работа, дела и так далее. Но два месяца назад, когда моё плечо вывихнулось в очередной раз, я понял: пришло время наконец решить эту проблему» - отмечает Ч.Мустафаев, подчеркивая, что в четверг ему была проведена операция и у него начинается длинный реабилитационный период.