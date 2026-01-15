 Премьера клипа: Ройа «Ayrılan adamlar» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Премьера клипа: Ройа «Ayrılan adamlar» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:12 - Сегодня
Премьера клипа: Ройа «Ayrılan adamlar» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала клип на лирическую композицию «Ayrılan adamlar», автором которой выступил Мурад Ариф.

Песня посвящена теме расставания и внутренним переживаниям людей, оказавшихся по разные стороны некогда близких отношений. Впервые композиция прозвучала со сцены Дворца Гейдара Алиева в конце 2025 года - во время большого сольного концерта Ройи, приуроченного к 25-летию её творческой деятельности, именно тогда трек вызвал широкий отклик у публики.

В настоящее время «Ayrılan adamlar» доступна на всех электронных музыкальных платформах.

Клип на композицию был снят осенью прошлого года в Лянкяране. Режиссёром видео выступил Роман Яшар. Партнёром Ройи по клипу стал актёр Туркай Джафар - в видео они сыграли пару, переживающую расставание. В центре сюжета - несказанные слова и попытка осмыслить момент, когда отношения уже закончились, но чувства всё ещё живы..

