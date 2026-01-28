Гусейну Гасанову предъявили обвинение в отмывании более 170 млн
В прокуратуру Южного административного округа Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Отмечается, что предварительное расследование по делу Г.Гасанова завершено.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.
Установлено, что Гусейн Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, в сумме более 170 млн рублей (более 3,7 млн AZN).
В сообщении прокуратуры Москвы также отмечается, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате уклонения от уплаты налогов, Г.Гасанов легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 млн рублей (более 1,5 млн AZN).
