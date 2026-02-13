«Новая цифровая архитектура Азербайджана»: какой она будет?

Искусственный интеллект, крупные дата-центры, инновационная среда и кибербезопасность - Азербайджан сегодня формирует новый стандарт цифрового развития в регионе, где данные становятся стратегическим ресурсом, а цифровизация - главным фактором долгосрочной конкурентоспособности на глобальной арене.

Проведенное 11 февраля под председательством Президента Ильхама Алиева совещание по единому плану действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана» стало ключевой точкой отсчета, когда цифровизация перестает быть инфраструктурной задачей и превращается в системную государственную модель. Речь идет о концептуальном переходе к единой цифровой экосистеме, где данные становятся ключевым ресурсом принятия управленческих решений.

Первоначальный план действий, который будет продвигать технологическое развитие страны, основан на четырех столпах: ускорение цифровизации и цифровой трансформации; широкое внедрение этого в государственных учреждениях и в частных компаниях, связанных с искусственным интеллектом и решениями в данной области; формирование инновационной экосистемы; обеспечение кибербезопасности. Об этом заявил в своем выступлении министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. По его словам, это строится на четырех факторах, которые позволят реализовать основную часть плана действий: «Во-первых, человеческий капитал, во-вторых, обновление и расширение существующей инфраструктуры, в-третьих, приведение законодательства в соответствие с современными требованиями и, в-четвертых, гибкость управленческих процессов».

Цифровизация - процесс поэтапный, который, по словам министра, предполагает электронизацию первичных данных, иными словами, перевод информации с бумажных носителей на электронные; цифровизацию услуг и процессов; формирование умных и проективных услуг, что включает в себя цифровую трансформацию.

Архитектурная сложность проекта обусловлена интеграцией разрозненных баз данных в единый защищенный контур на базе государственного облака G-Cloud. Фундаментом этой архитектуры стал проект «Онлайн Азербайджан». Надо отметить, что системные изменения сопровождались не только технологическими проектами, но и масштабным обновлением нормативной основы цифровой трансформации. Без адаптации законодательства и координации процессов между ведомствами создание единой архитектуры вряд ли было возможным. Министр отметил особое значение принятой в этом направлении концепции цифрового развития. После ее принятия были внесены изменения в более чем 200 нормативно-правовых актах и приняты новые документы. «Помимо этого, было полностью обеспечено расширение инфраструктуры. Успешно завершена реализация проекта «Онлайн Азербайджан». Если на момент запуска проекта средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 мегабит в секунду, то сегодня этот показатель достиг 90 мегабит в секунду. В государственных компаниях данный показатель составляет 150 мегабит в секунду. До конца года мы планируем довести этот показатель до 200 мегабит в секунду. Сегодня в Азербайджане не осталось ни одного отдаленного пункта, где бы не предоставлялись услуги широкополосного интернета», - сказал министр.

Однако сама по себе архитектура имеет ценность лишь тогда, когда она начинает работать для конкретного гражданина и бизнеса. Именно поэтому особое внимание было уделено созданию G-Cloud и инструментов цифровой идентификации. Если на первом этапе стояла задача создать нормативную базу и расширить инфраструктуру, то следующим шагом стало масштабирование государственных цифровых платформ и их наполнение реальными сервисами. По словам министра, к настоящему времени полностью сформирован дата-центр страны, то есть «государственное облако». «Если на момент запуска нами этого процесса в городах Баку и Евлах в качестве резерва и базы здесь размещали свои цифровые ресурсы около 50 государственных учреждений, то сегодня эта цифра достигла уже 270. С внедрением биометрической подписи SİMA за последние три года ею воспользовались уже 4 млн уникальных пользователей. Введение SİMA значительно упростило работу не только в сфере государственных услуг, но и для частных компаний, в частности, банков. В качестве примера отмечу, что сегодня наши граждане могут через приложения открывать или пополнять депозитные счета в банках, а также осуществлять любые банковские операции, не посещая банки», - отметил Рашад Набиев.

Но технологическая готовность системы сама по себе не гарантирует ее востребованности. Ключевым фактором здесь стала смена логики взаимодействия государства и гражданина - переход от ведомственного подхода к модели, ориентированной на жизненные ситуации пользователя. Другими словами, создание G-Cloud и внедрение цифровой идентификации сформировали основу, но именно трансформация платформы mygov превратила архитектуру в инструмент повседневного взаимодействия государства и общества, и практическим воплощением принципа проактивного государства. По словам министра, платформа mygov передана в распоряжение пользователей уже с новой философией: «Только за прошлый год нам удалось привлечь на платформу около 1,3 млн новых уникальных пользователей. Если по итогам прошлого года этот показатель составлял 2,2 млн, то по состоянию на конец января текущего года он достиг почти 2,5 млн. Под пользователями мы подразумеваем граждан, которые пользуются платформой mygov по меньшей мере раз в месяц. До конца года планируется довести этот показатель примерно до 5 млн».

Ответ на вопрос «Что сделало это возможным?» заключается в переходе цифровизации от подхода, ориентированного на документ и учреждение, к подходу, ориентированному на жизненные события: «В настоящее время мы выстраиваем взаимодействие государства с гражданином примерно вокруг 12 жизненных событий. Хотел бы подчеркнуть один момент: если у гражданина рождался ребенок, он сначала обращался в медицинское учреждение и, даже если процессы там были цифровизированы, получал справку, а затем физически представлял ее в Министерство юстиции. Министерство юстиции, в свою очередь, выдавало ему свидетельство о рождении. После получения свидетельства – это тоже было цифровизировано - гражданин физически обращался в Государственный фонд социальной защиты, получал пособие. Наряду с этим, он представлял документы в Министерство внутренних дел и получал удостоверение личности. Что происходит сегодня? Сегодня процесс выглядит следующим образом: когда у гражданина рождается ребенок, клиника сразу вносит информацию о нем в систему, которая передает эту информацию непосредственно в Министерство юстиции. Министерство юстиции через эту систему оповещает гражданина о возможности в электронном виде оформить имя своему ребенку. Более того, предоставляются также возможности выбора фамилии. Конечно, если эта фамилия есть в нашем списке фамилий. Таким образом, эта информация автоматически, уже в проактивном формате передается в Государственный фонд социальной защиты. Пособие назначается без необходимости отдельного обращения гражданина и зачисляется напрямую на его карту. Таким образом, на следующем этапе обеспечивается и получение удостоверения личности».

Несмотря на достигнутый прогресс, дальнейшее развитие цифровой экосистемы все еще сталкивается с институциональными и организационными вызовами, требующими системных решений: «В некоторых государственных органах документы все еще существуют в бумажном формате и рассматриваются как часть внутриведомственной деятельности; в целом в ряде случаев цифровизация не приоритизируется; данные хранятся разрозненно и по индивидуальным стандартам. Все это препятствует созданию крайне важного для нас в будущем хранилища данных - data lake, наличие которого, наряду с базами данных, является одним из ключевых факторов, определяющих, насколько эффективно мы сможем использовать искусственный интеллект». «Если услуги не будут предоставляться через единое окно, то есть при отсутствии платформы mygov, мы не сможем на практике выстроить эффективное взаимодействие с гражданами посредством разрозненных, индивидуальных приложений», - добавил министр.

Преодоление внутренних барьеров - это лишь часть задачи. Не менее важным является привлечение международных инвестиций и технологий. В этом процессе Азербайджан опирается на ряд конкурентных преимуществ, которые отмечают и зарубежные партнеры: «В чем они заключаются? Прежде всего, в макроэкономической и политической стабильности. Это один из ключевых факторов для строительства дата-центров». Другим важным аспектом министр назвал энергетический потенциал страны, поскольку развитие ИИ сегодня напрямую связано с наличием энергоресурсов. Еще одно преимущество – успешная внешняя политика Азербайджана.

Надо учитывать также и такой важный аспект, как гибкость государства в принятии решений. К примеру, в США строительство дата-центра занимает примерно 2-3 года. «Однако присущая нашему государству оперативность позволит нам построить такие дата-центры в значительно более короткие сроки. Это также является одним из ключевых факторов для их создания. Наряду со всем этим главным фактором остается наличие данных. Их наличие напрямую зависит от того, насколько быстро мы продвинемся в цифровизации и цифровой трансформации», - сказал министр, выразив уверенность в том, что и этот этап получится пройти в достаточно сжатые сроки.

Мировая практика показывает, что быстрый рост цифровой экономики возможен только при наличии механизмов тестирования и внедрения новых технологий. В этом контексте важна адаптация правовой среды, чтобы страна могла оперативно внедрять передовые решения. В этой связи министр обратил внимание на необходимость приведения законодательной базы в соответствие с современными вызовами: «В частности, хотел бы особо подчеркнуть режим Sandbox. Что это означает? В отдельных сферах - например, в здравоохранении, образовании или финтехе и финансовом секторе - при государственном регулировании создаются пилотные условия для тестирования тех или иных решений, в том числе решений ведущих стран, с последующим масштабированием либо в нашей стране, либо в других государствах. Этим механизмом пользуются практически все страны мира, и он уже отражен в плане действий».

«Вызовы в данной области во многом схожи с вызовами цифровой трансформации в целом. Прежде всего - это человеческий капитал. В этом контексте крайне важно смягчение миграционного законодательства, а также признание статуса как фрилансеров, так и цифровых кочевников», - сказал он. Что касается инновационной экосистемы, то после определения фокуса основной целью является доведение создаваемой в этой сфере добавленной стоимости до максимального уровня. В этом направлении принята законодательная норма о предоставлении специального режима компаниям, работающим в сфере ИТ: «В результате на сегодняшний день число компаний-резидентов технопарков достигло примерно 165, из них десять - иностранные компании. Созданный ими доход составляет около 1 млрд манатов».

Вместе с тем, эти показатели не отражают в полной мере потенциал нашей страны, отметил министр: «Для нас основным индикатором является объем экспорта в данной сфере. К сожалению, в настоящее время он составляет порядка $100 млн. Считаем, что при реализации мероприятий, предусмотренных планом действий, сможем увеличить этот показатель со $100 млн до $1 млрд и выше».

Если платформа mygov стала центральным каналом взаимодействия государства и гражданина, следующим шагом является перенос этой модели на экономическую сферу. Аналогичный принцип единого окна и проактивности применяется и в отношениях с бизнесом: «Законодательная база для этого уже создана, и в ближайшие месяцы mygov бизнес будет представлен для использования предпринимателями».

Несмотря на заметный прогресс, следующий этап цифровой трансформации требует ускорения в ряде ключевых направлений, где сегодня существуют институциональные и рыночные ограничения. Министр выделил несколько приоритетных вопросов, требующих системного решения в ближайшее время. «Сегодня у нас нет финансовых механизмов, обеспечивающих финансирование стартапов - будь то венчурное инвестирование, краудфандинг или другие формы. В этой связи уже подготовлен законопроект, и в плане действий предусмотрено его принятие в ближайшие месяцы. Если закон будет принят, на сегодняшний день рынок представлен всего тремя фондами с капиталом в 12 млн манатов, что фактически не отражает потенциал нашего рынка. То есть 12 млн манатов инвестируются бизнес-ангелами. 12 млн – это инвестиции, которые будут направлены на различные стартапы, однако этого недостаточно для развития рынка. Если будет создан соответствующий механизм, я уверен, что мы сможем стимулировать развитие рынка как за счет местных инвесторов, так и за счет привлечения иностранных фондов», - сказал Рашад Набиев.

Что касается человеческого капитала, то, как отметил министр, в части цифровых кочевников и фрилансеров необходимо внедрить смягченные подходы и применить инструменты, существующие в мировой практике: «Очень важен также первичный доход стартапов. Существенным фактором здесь является то, насколько государство само приобретает продукты, создаваемые стартапами. Для этого уже предусмотрены определенные механизмы, отраженные в плане действий».

Важнейшим элементом «Новой цифровой архитектуры» является безопасность данных и устойчивость систем. В этом контексте кибербезопасность становится не вспомогательной, а ключевой составляющей. Сегодня работа в этом направлении реализуется в соответствии со Стратегией информационной и кибербезопасности. По словам министра, в прошлом году работа Координационной комиссии по информационной безопасности была реорганизована, и в рамках этой комиссии «все стоящие перед страной задачи в области кибербезопасности в ближайшее время будут осуществляться комплексно». В этой связи он акцентировал внимание на двух моментах: «Во-первых, создание отраслевых SOC - Центров кибербезопасности - крайне важно. Для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу. В то же время важно создание CERT, и соответствующие положения уже включены в план действий».

Таким образом, совещание 11 февраля зафиксировало переход от инфраструктурной цифровизации к построению комплексной модели суверенного цифрового государства, способного эффективно функционировать в условиях неопределенности мировой экономики.

Азербайджан сегодня формирует единую национальную стратегию, в которой данные становятся стратегическим ресурсом, а цифровизация - фундаментом устойчивого развития, закрепляя лидерство страны в цифровой трансформации региона и обеспечивая долгосрочную конкурентоспособность на глобальной арене.