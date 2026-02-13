Эльдар Гасымов вошел в состав жюри международного конкурса - ФОТО

Организаторы национального отбора Dreaming San Marino Song Contest 2026 объявили состав жюри этапа Stage & Live Academy, который определит артистов, проходящих в полуфинал конкурса.

В числе экспертов - победитель «Евровидения-2011» Эльдар Гасымов, одержавший победу вместе с Нигяр Джамал.

Всего в этом раунде примут участие около 240 исполнителей. Этап будет состоять из восьми шоу по 30 участников, и лишь по пять артистов из каждого выпуска продолжат борьбу, сформировав два полуфинала по 20 конкурсантов.

Dreaming San Marino - это открытый кастинг, по итогам которого 40 лучших исполнителей выйдут в полуфиналы национального отбора. Далее десять из них попадут в финал, где к ним присоединятся приглашённые известные артисты, а победитель получит право представить Сан-Марино на «Евровидении-2026».

Полуфиналы конкурса запланированы на начало марта, а гранд-финал должен определить представителя страны на международной сцене.

