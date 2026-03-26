Дожди, снег и риск подтоплений: какой будет погода 27 марта?

Обнародован прогноз погоды на 27 марта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди, местами интенсивные.

В связи с прогнозируемыми кратковременными сильными осадками в отдельных частях полуострова не исключены подтопления на некоторых территориях. Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем - 11–13° тепла. Атмосферное давление снизится с 754 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 90–95 %. В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег.

В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман.

Западный ветер в ряде районов будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем - 12–16° тепла, в горах ночью 0–3° тепла, днем - 3–5° тепла.