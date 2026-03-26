Дожди, снег и риск подтоплений: какой будет погода 27 марта?

Дожди, снег и риск подтоплений: какой будет погода 27 марта?

Обнародован прогноз погоды на 27 марта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди, местами интенсивные.

В связи с прогнозируемыми кратковременными сильными осадками в отдельных частях полуострова не исключены подтопления на некоторых территориях. Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем - 11–13° тепла. Атмосферное давление снизится с 754 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 90–95 %. В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег.

В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман.

Западный ветер в ряде районов будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем - 12–16° тепла, в горах ночью 0–3° тепла, днем - 3–5° тепла.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

