В Баку задержана группа лиц, пытавшаяся сбыть крупную партию героина и марихуаны
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают проводить оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории столицы, были задержаны ранее судимые Турал Абдуллаев, Мурад Тагиев, Туран Гулиев, Джейхун Мамедов, Иса Гейдаров и Довлет Довлетов, передает 1news.az.
У них было обнаружено и изъято в общей сложности более 10 килограммов героина, метамфетамина, марихуаны, а также 1727 единиц наркосодержащих таблеток. Установлено, что задержанные приобрели наркотические средства с целью сбыта.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия продолжаются.