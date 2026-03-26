В Баку задержана группа лиц, пытавшаяся сбыть крупную партию героина и марихуаны

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают проводить оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории столицы, были задержаны ранее судимые Турал Абдуллаев, Мурад Тагиев, Туран Гулиев, Джейхун Мамедов, Иса Гейдаров и Довлет Довлетов, передает 1news.az.

У них было обнаружено и изъято в общей сложности более 10 килограммов героина, метамфетамина, марихуаны, а также 1727 единиц наркосодержащих таблеток. Установлено, что задержанные приобрели наркотические средства с целью сбыта.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.