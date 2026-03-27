В соцсетях распространяется пугающий тренд: нейросети «оживляют» умерших ради заработка - ВИДЕО

В социальных сетях набирает обороты новая тревожная тенденция.

Некоторые страницы с помощью искусственного интеллекта за вознаграждение создают видеоролики, «оживляя» образы покойных людей.

Пока одни воспринимают это как технологический прорыв, другие считают подобный контент неэтичным и расценивают его как неуважение к памяти усопших. Однако вопрос выходит за рамки этики: такие публикации порождают серьезные споры с точки зрения религии и психологии. Насколько допустимо создание подобного контента и как это влияет на психику людей?

Baku TV провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать их мнение.

«Я отношусь к этому крайне отрицательно. От одной мысли об этом мурашки по коже», — признался один из горожан. Другой прохожий добавил: «Никто не имеет права публиковать подобное».

Своим мнением поделился и Роял Бабаев, супруг покойной актрисы Тюнзали Алиевой. Он отметил, что такие видео в соцсетях ранят его до глубины души:

«Иногда мне попадаются кадры, созданные в специальных программах. Будто Тюнзаля встает из могилы и обнимает надгробие... Это меня очень расстраивает, буквально выбивает из колеи. Порой я злюсь на авторов этих видео, но потом понимаю, что они делают это ради наживы. Пытаюсь войти в положение, но неужели нельзя делать такое только для своих близких, не трогая других? Уверен, они делают это без злого умысла, но знайте — нам от этого очень больно».

Теолог Турал Ирфан подчеркнул, что с религиозной точки зрения создание и распространение таких изображений недопустимо. По его словам, воскрешение человека после смерти относится к тайнам сокровенного мира (гейб), и этот процесс невозможно полностью объяснить ни с научной, ни с мирской точки зрения: «Подобные действия расцениваются как оскорбление памяти усопшего».