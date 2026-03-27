В Баку из частного дома похитили 6300 долларов

В Сабунчинском районе задержан подозреваемый в краже 6300 долларов из частного дома.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, житель поселка Маштага Сабунчинского района обратился в полицию с заявлением о том, что из его дома при невыясненных обстоятельствах были похищены денежные средства в размере 6300 долларов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 28-летний Р. Ализаде.

По данному факту проводится расследование.