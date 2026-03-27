В Гедабее скончался двухлетний ребенок

В Гедабее двухлетний ребенок скончался от болезни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории района. Состояние жителя района А. Мусаева (2024 года рождения) внезапно ухудшилось по месту проживания. Несмотря на то, что малолетний был доставлен в больницу, спасти его жизнь не удалось.

По имеющимся данным, ребенок страдал эпилепсией.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Гедабейского района проводится расследование.