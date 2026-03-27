Дорожная полиция обратилась к водителям

Наблюдаемые в настоящее время на территории страны дождливая и изморозевая погода, а также туман в ряде регионов создают дополнительные трудности для дорожного движения.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП), ограничение видимости и скользкое дорожное покрытие значительно повышают риск возникновения ДТП. Ведомство призывает всех участников движения проявлять повышенную внимательность и ответственность в сложившихся метеоусловиях:

«Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим в соответствии с дорожной и погодной обстановкой, соблюдать увеличенную дистанцию для готовности к внезапным ситуациям, а также проявлять особую осторожность при маневрах и обгонах. Вместе с тем, следует уделять внимание исправности стеклоочистителей, световых приборов и состоянию шин. Пешеходам же необходимо переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, и стараться быть максимально заметными на дороге, особенно в условиях ограниченной видимости».

В ГУГДП подчеркнули, что обеспечение безопасности на дорогах в сложных погодных условиях напрямую зависит от ответственного поведения каждого участника движения.