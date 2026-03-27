В Самухе спасены четыре человека, оказавшиеся в беспомощном состоянии на реке Кура - ОБНОВЛЕНО

В Самухском районе успешно завершена операция по спасению четырех человек, которые оказались в беспомощном состоянии из-за подъема уровня воды в реке Кура.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в ходе совместных мероприятий сотрудников Самухской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС и представителей Исполнительной власти района граждане были эвакуированы с середины реки на берег.

Сообщается, что в настоящее время состояние спасенных оценивается как нормальное.

16:20

Стали известны личности людей, оказавшихся в беспомощном состоянии на Куре в Самухе.

Как сообщает 1news.az со стороны на АПА, ими оказались четверо членов одной семьи, жители Гедабейского района: Э. Мустафаев (1990 г.р.), его супруга Б. Кулиева (1996 г.р.) и их дети — Б. Мустафаева (2019 г.р.) и А. Мустафаев(2025 г.р.).

Согласно информации, семья оказалась в ловушке на реке Кура во время сбора дикорастущей спаржи, шпината и дров. Отметим, что семья занимается животноводством в прибрежной зоне.

16:02

В Самухе четыре человека оказались в беспомощном состоянии на участке реки Кура, протекающем по территории района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке реки Кура в пределах Самухского района. Четверо членов одной семьи собирали на берегу спаржу, дикий шпинат и дрова, когда уровень воды в реке внезапно поднялся.

На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники МЧС и соответствующих структур.

В настоящее время проводятся неотложные мероприятия по спасению граждан.