Последствия ливней в Баку: дороги стали непроходимыми - ВИДЕО

Жители Баку продолжают сталкиваться с проблемами, вызванными проливными дождями.

Ситуация остаётся сложной в посёлке Сулутяпя (улица Панахабад), селе Масазыр, посёлке Баладжары, городе Хырдалан, а также на трассе Гобу — Хокмали.

Эти территории оказались затоплены, что серьёзно осложнило движение транспорта. В некоторых местах дороги практически непроходимы, а автомобили глохнут в воде.

Местные жители отмечают, что из‑за ливней повседневная жизнь фактически парализована, а передвижение по указанным районам стало почти невозможным.