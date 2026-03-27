Последствия ливней в Баку: дороги стали непроходимыми - ВИДЕО
Жители Баку продолжают сталкиваться с проблемами, вызванными проливными дождями.
Ситуация остаётся сложной в посёлке Сулутяпя (улица Панахабад), селе Масазыр, посёлке Баладжары, городе Хырдалан, а также на трассе Гобу — Хокмали.
Эти территории оказались затоплены, что серьёзно осложнило движение транспорта. В некоторых местах дороги практически непроходимы, а автомобили глохнут в воде.
Местные жители отмечают, что из‑за ливней повседневная жизнь фактически парализована, а передвижение по указанным районам стало почти невозможным.
