Житель Загаталы умер спустя несколько минут после госпитализации

В Загатале скончался 50-летний мужчина, получивший травму ноги.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром на территории села Юхары Тала.

Местный житель, 50-летний Ильхам Тамгаз оглу Давудов, при невыясненных обстоятельствах получил травму ноги по месту жительства.

Бригада Загатальского районного отделения Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи доставила И. Давудова во второе отделение неотложной помощи хирургического корпуса Загатальской центральной районной больницы (ЦРБ).

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пациента не удалось. Он скончался спустя несколько минут после госпитализации.

Для установления точной причины смерти тело И. Давудова было передано в Загатальское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре Загатальского района проводится расследование.