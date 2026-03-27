Дожди, снег и сильный ветер: фактическая погода

На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на Шахдаге идет снег, высота снежного покрова составляет 1 см.

Количество выпавших осадков составило: в Астаре — 13 мм, в Лерике — 9 мм, в Джебраиле и Шахбузе — 7 мм, в Ярдымлы, Лянкарани и Бейлагане — 6 мм, в Дашкясане, Агдаме, Билясуваре и Ордубаде — 4 мм, в Тертере — 3 мм, в Геранбое, Имишли, Гёйгёле, Барде, Гедабее, Нафталане, Джульфе, Нахчыване и Шаруре — 2 мм, в Шамкире, Товузе, Балакяне, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Шамахе, Хызы, Губе, Гусаре, Зардабе, Нефтчале, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Садаряке, Гяндже, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Гаджигабуле, Баку и на Абшеронском полуострове — 1 мм.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 21 м/с. В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкясане, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.