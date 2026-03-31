Прием в первые классы в Баку: когда и как подавать документы по принципу приоритетности

Обнародован список школ, в которых будет применяться принцип приоритетности при приеме в первые классы общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Управлении.

Было отмечено, что прием учащихся в школы будет осуществляться в свободной форме и на основе приоритетов (преимущественного права). В общеобразовательные учреждения, где прием ведется в свободной форме, родители смогут напрямую выбрать школу и учителя через свой «личный кабинет».

Что касается приоритетов (регистрация родителя или ребенка на территории, закрепленной за школой (дислокация); наличие брата или сестры, уже обучающихся в данной школе; работа одного из родителей в этой школе), то родители могут разместить запрос на основании одного из этих прав в установленные сроки.

Для азербайджанского сектора этот период определен с 6 мая по 4 июня 2026 года, а для секторов с обучением на других языках — с 17 июня по 16 июля 2026 года. Применение приоритетов направлено на упрощение процесса выбора школы для родителей в густонаселенных районах.

Отметим, что по истечении указанного срока в школах, где применялось преимущественное право, на оставшиеся свободными места будет проводиться свободный прием (за исключением лицеев с обучением на других языках и учебных заведений, куда прием осуществляется на конкурсной основе).