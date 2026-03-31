Скончался ведущий научный сотрудник БГУ

Скончалась Зара Мамедова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Тонкий органический синтез» химического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает 1news.az, Зара Мамедова родилась 12 декабря 1929 года в Москве. В 1947 году она окончила среднюю школу №134 Сабаильского района города Баку, а в 1952 году - химический факультет БГУ.

Свою трудовую деятельность она начала в 1956 году в качестве ассистента на кафедре органической химии химического факультета. В том же году, защитив диссертацию на тему «Алкилирование циклопарафинов олефинами», она была удостоена ученой степени кандидата химических наук и ученого звания доцента.

С 1958 года Зара Мамедова работала преподавателем на кафедре органической химии, а в период с 1961 по 2023 год занимала должность доцента данной кафедры. С 2023 года и до последних дней она являлась ведущим научным сотрудником НИЛ «Тонкий органический синтез».

Сфера научных интересов доцента Зары Мамедовой охватывала серо- и азотоорганические соединения, антикоррозийные присадки и перегруппировку Тио-Клайзена. Она являлась автором более 90 научных работ, опубликованных в республиканских и зарубежных изданиях, 15 из которых защищены авторскими свидетельствами.

Руководство и коллектив БГУ выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи с кончиной старейшего сотрудника университета Зары Мамедовой.

Allah rəhmət eləsin!