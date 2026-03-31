В Исмаиллы в ДТП погибли два человека, трое госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

Три человека госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Исмаиллинской центральной районной больницы в результате ДТП, произошедшего около 05:30 на территории района.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Пострадавшим диагностированы сочетанные травмы различных частей тела, им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, они направлены на амбулаторное лечение.

В TƏBİB также сообщили, что в результате аварии зафиксирована смерть двух пассажиров 2000 г.р. и 2023 г.р. до прибытия врачей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, инцидент произошёл сегодня утром на автодороге Гарамерьем–Исмаиллы–Шеки, на территории села Топчу Исмаиллинского района. Автомобиль марки «ВАЗ-2115», которым управлял Ниджат Аскеров, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии находившиеся в автомобиле пассажиры - 19-летняя Ламия Гурбанова и 3-летний ребёнок - погибли.

Также получили травмы находившиеся в машине 21-летний Рахиль Гурбанов, а также 5-летняя девочка и 7-летний мальчик.

В ответ на запрос AПA в региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.