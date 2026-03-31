В Хачмазе арестованы двое мужчин за хранение героина и марихуаны

В Хачмазе у двоих задержанных изъято более 6 килограммов наркотиков.

Как сообщает 1news.az, в ходе операции, проведенной сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств были задержаны ранее судимые 30-летний Кянан Мусаев и 49-летний Арзу Алиев. У них было обнаружено и изъято 5 килограммов марихуаны, 1 килограмм героина и 309 граммов опиума.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.