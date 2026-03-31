Скончался преподаватель БГУ

Скончался Мохуббат Наджафли, преподаватель кафедры генетики биологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает 1news.az, Мохуббат Наджафли родился в 1962 году. В период с 1984 по 1989 год обучался на биологическом факультете БГУ. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2007 году ему была присвоена ученая степень кандидата биологических наук.

В 1989–1993 годах он работал младшим научным сотрудником в Институте молекулярной биологии и биотехнологий научно-производственного объединения «Биотех» НАНА. С 1993 по 2016 год был научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории биотехнологий биологического факультета. С 2007 года преподавал в лицее «Юные таланты» при БГУ, а в 2016–2020 годах работал преподавателем на кафедре физиологии растений. С 2020 года осуществлял деятельность в качестве преподавателя кафедры генетики БГУ.

Сфера научных исследований Мохуббата Наджафли охватывала биофизику и радиобиологию.

В 2019 году он был награжден юбилейной медалью «100-летие Бакинского государственного университета (1919–2019)», а в 2021 году - юбилейным нагрудным знаком «100 лет АТСПРО» (Свободный профсоюз работников образования Азербайджана).

Руководство и коллектив БГУ глубоко опечалены известием о кончине Мохуббата Наджафли и выражают искренние соболезнования его семье.

Allah rəhmət eləsin!