Глава ИВ Баку Эльдар Азизов ознакомился с ситуацией в поселке Кешля - ФОТО

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и глава Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джабраилов прибыли в поселок Кешля, где произошло подтопление в связи с интенсивными ливнями в Баку.

Они ознакомились с ситуацией на месте и осмотрели территорию.

Эльдар Азизов встретился с жителями поселка, выслушал их проблемы напрямую и дал соответствующие поручения профильным структурам.

В настоящее время сотрудники коммунальных служб участвуют в эвакуации граждан из затопленных домов и принимают необходимые меры безопасности.