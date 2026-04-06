«Готовился к свадьбе»: в Гусаре 29-летний парень погиб на глазах у односельчан - ВИДЕО

«В первый раз он поскользнулся - мы успели его вытащить. Но когда это случилось во второй раз, мы уже ничего не смогли сделать…»

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью Baku TV рассказал житель села Гюндузкала Гусарского района Рамазан Ханджеров, описывая подробности трагической гибели 29-летнего Фарика Расулова во время селя.

По его словам, инцидент произошел в тот момент, когда жители наблюдали за разливом реки Куру-чай: «Сель идет на реке уже два дня. Мы все стояли на берегу, смотрели. Фарик стоял чуть поодаль, и внезапно пласт земли обвалился в воду. Он упал вместе с ним.

Мы бежали за ним столько, сколько могли - босиком, всё село бросилось на помощь, но догнать не успели. Течение было слишком стремительным. Он был единственным сыном в семье, не женат. Готовился к свадьбе».

В Гусаре найдено тело мужчины, унесенного селевым потоком