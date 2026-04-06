AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в состав AZCON Holding, подписала соглашение о код-шеринговом партнёрстве с национальным авиаперевозчиком Сербии - Air Serbia.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

С мая 2026 года рейсы между Баку и Белградом будут выполняться два раза в неделю в соответствии с обновленным расписанием Air Serbia. В рамках соглашения AZAL разместит свой маркетинговый код на рейсах, выполняемых Air Serbia, что обеспечит пассажирам удобное бронирование, комфортные возможности для путешествия по маршруту Белград–Баку–Белград и расширенные варианты стыковок. Первый рейс по соглашению о код-шеринг запланирован на 3 мая 2026 года.

Сотрудничество двух национальных авиаперевозчиков является важным этапом в их совместных усилиях по расширению международной сети перевозок через надежные и взаимовыгодные партнерства. Новое соглашение предоставит пассажирам широкий выбор направлений, большую гибкость, удобные возможности для путешествий и улучшенный доступ между Азербайджаном и Сербией, а также укрепит связи между странами в сфере туризма, бизнеса и культурного обмена.

«В результате данного сотрудничества пассажиры смогут воспользоваться согласованными услугами и приобретать билеты через каналы продаж AZAL, обеспечивая более удобное планирование поездок и комфортные перелеты между Баку и Белградом. AZAL продолжает активно развивать маршрутную сеть и стратегические партнерства, укрепляя свою позицию ключевого регионального связующего звена между Востоком и Западом», - отметил главный коммерческий директор Azerbaijan Airlines Джамиль Манизаде.

«Данное код-шеринговое партнерство будет способствовать дальнейшему расширению воздушного сообщения между Сербией и Азербайджаном, предоставляя пассажирам более широкий выбор путешествий и удобные стыковки. Объединяя наши маршрутные сети и опыт, мы создаем новые возможности как для туристических, так и для деловых поездок, одновременно способствуя дальнейшему укреплению связей между нашими странами», - отметил генеральный менеджер по коммерции и стратегии Air Serbia Бошко Рупич.

Билеты можно приобрести на официальном сайте AZAL, через мобильное приложение, а также в кассах авиакомпании и у аккредитованных агентств в ближайшее время.

О компании Azerbaijan Airlines (AZAL)

AZAL имеет престижный 4-звездочный рейтинг Skytrax и неоднократно признавалась лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ на Skytrax World Airline Awards. Будучи членом International Air Transport Association, компания продолжает расширять сеть маршрутов, внедрять цифровые инновации и повышать комфорт пассажиров. Современный флот, соответствующий стандартам ИКАО, и расширяющаяся маршрутная сеть позволяют AZAL предоставлять высококлассный сервис и укреплять позиции Азербайджана на мировом авиационном рынке.

Устойчивое развитие является краеугольным камнем стратегии AZAL. Компания является участником инициативы United Nations Global Compact, публикует свои ESG-обязательства и участвует в программах CO₂ Connect и IEnvA International Air Transport Association, подтверждая свою позицию надежного и ответственного партнера на международном авиационном рынке.

О компании Air Serbia

Air Serbia — национальная авиакомпания Сербии, соединяющая Белград более чем с 100 направлениями в Европе, странах Средиземноморья, Северной Америке и Азии. После запуска дальнемагистральных рейсов в НьЮ-Йорк, Чикаго, Шанхай и Guangzhou, авиакомпания в 2026 году планирует открыть пятый дальнемагистральный маршрут — в Торонто. В течение того же года сеть компании будет расширена шестью дополнительными направлениями: Санторини, Баку, Аликанте, Севилья, Тенерифе и Тромсё.

Как национальный перевозчик, Air Serbia играет ключевую роль в развитии глобальной сети Сербии и вносит значительный вклад в рост туризма и национальной экономики. Это особенно важно в преддверии международной выставки EXPO 2027 в Белграде, где авиакомпания выступает в качестве Платинового партнера. В том же году Air Serbia отметит 100-летие со дня основания.

