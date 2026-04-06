В центре Баку дерево рухнуло на автомобиль - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку дерево рухнуло на автомобиль из-за сильного ветра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer, инцидент был зафиксирован сегодня утром на улице Мирали Гашкая (перед Институтом гематологии и трансфузиологии).

Огромное сухое дерево, росшее у обочины, сломалось и упало на припаркованный автомобиль марки BYD с государственным номерным знаком 77-OK-527. В результате удара транспортному средству был нанесен серьезный ущерб.

Отмечается, что из-за сильного ветра аналогичные происшествия были зафиксированы и в других районах столицы.