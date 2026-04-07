В Абшероне нашли родителей ребенка с нарушением речи - ОБНОВЛЕНО

В Абшероне найденный на улице ребенок с дефектом речи передан родителям.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В Абшеронском районе сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) обнаружили малолетнего ребенка, нуждающегося в помощи.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Абшеронского района, ребенок с дефектом речи был найден в районе «Хырдаланского круга».

Правоохранительные органы обращаются к общественности с просьбой о содействии:

«Всех, кто располагает информацией о личности ребенка или местонахождении его родственников, просим незамедлительно сообщить в органы полиции», - говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок находится в безопасности под присмотром сотрудников в Управлении полиции Абшеронского района.