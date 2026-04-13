 Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США

First News Media08:40 - Сегодня
Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США

Президент ФИФА Джанни Инфантино предпринимает усилия для урегулирования разногласий между США и Ираном вокруг участия иранской сборной в чемпионате мира 2026 года.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

После срыва мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде глава мирового футбола активизировал собственные контакты с обеими сторонами. Инфантино пытается найти компромисс между Ираном, который не хочет проводить матчи на территории США, и американской стороной, заявляющей, что ей безразлично, приедет ли команда.

Сборная Ирана одной из первых завоевала путевку на мундиаль, который пройдет в Северной Америке. Однако после начала военных действий США против Ирана месяц назад в Тегеране все чаще ставят под сомнение участие национальной команды в турнире.

Министр спорта Ирана потребовал перенести матчи, запланированные в Лос-Анджелесе и Сиэтле, на территорию Мексики. В ФИФА на этой неделе эту просьбу отклонили.

По словам неназванного североамериканского футбольного чиновника, Инфантино предстоит решить две задачи: убедить президента США Дональда Трампа в допустимости участия Ирана в матчах на американской территории и одновременно добиться того, чтобы иранская сторона согласилась на такие условия.

Отметим, что ситуация стала одним из наиболее серьезных геополитических вызовов для главы ФИФА, который в последние годы последовательно выстраивал тесные отношения с американским руководством. Как отмечают источники, внутри организации такой подход вызывает неоднозначную реакцию, в том числе среди представителей высшего руководства ФИФА.

Поделиться:
308

