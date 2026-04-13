В Бейлягане приостановлена работа заправки - ФОТО - ВИДЕО
В Бейлягане приостановлена деятельность автозаправочной станции.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, инспекторы агентства провели плановую проверку на АЗС в селе Дуньямалылар Бейляганского района, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Эльчину Джумшуд оглу Исмаилзаде.
В ходе проверки на станции были выявлены нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, было установлено, что на двух эксплуатируемых резервуарах для хранения топлива не установлены дыхательные клапаны.
Учитывая, что немедленное устранение выявленного нарушения невозможно и оно создает реальную опасность для людей, сотрудники агентства приостановили эксплуатацию АЗС. Копия акта, составленного для устранения нарушений, была вручена владельцу объекта.
Кроме того, с владельцем была проведена профилактическая беседа по вопросам технической безопасности и даны соответствующие рекомендации по исправлению ситуации.