В Бейлягане приостановлена работа заправки - ФОТО - ВИДЕО

В Бейлягане приостановлена деятельность автозаправочной станции.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, инспекторы агентства провели плановую проверку на АЗС в селе Дуньямалылар Бейляганского района, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Эльчину Джумшуд оглу Исмаилзаде.

В ходе проверки на станции были выявлены нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, было установлено, что на двух эксплуатируемых резервуарах для хранения топлива не установлены дыхательные клапаны.

Учитывая, что немедленное устранение выявленного нарушения невозможно и оно создает реальную опасность для людей, сотрудники агентства приостановили эксплуатацию АЗС. Копия акта, составленного для устранения нарушений, была вручена владельцу объекта.

Кроме того, с владельцем была проведена профилактическая беседа по вопросам технической безопасности и даны соответствующие рекомендации по исправлению ситуации.