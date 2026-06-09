Арестован Афган Садыгов

Обвиняемый в вымогательстве Афган Садыгов арестован.

Как передает AПA, об этом сообщил адвокат Немат Керимли.

По его словам, решением Бинагадинского районного суда в отношении А.Садыгова избрана мера пресечения в виде ареста до 30 июля.

Адвокат отметил, что Садыгову предъявлены обвинения по статьям 182.2.1 (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что Тбилисский городской суд принял решение оштрафовать А.Садыгова на 2 000 лари (1 278 манатов) за оскорбление сотрудника полиции в социальной сети, депортировать его из Грузии и запретить ему въезд в страну сроком на три года. 5 апреля он был депортирован в Азербайджан.