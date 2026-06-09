Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые вместе вышли на красную дорожку - ФОТО
41-летняя всемирно известная американская певица Кэти Перри и 54-летний бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые вместе появились на красной дорожке.
Пара посетила фестиваль Tribeca в Нью-Йорке в понедельник, 8 июня, где состоялась премьера концертного фильма певицы Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, сообщает 1news.az со ссылкой на People.
Ранее пара уже появлялась вместе на публике - в апреле они были замечены на мероприятии Beef Season 2 Montecito Tastemaker, где также присутствовали представители голливудской элиты.
Слухи о романе Перри и Трюдо впервые появились в июле 2025 года, когда их заметили во время прогулки в Монреале, а позже за ужином в ресторане Le Violon, затем Дж.Трюдо посетил концерт Перри в Монреале.
Отметим, что новый роман певицы развивается на фоне её расставания с голливудским актёром Орландо Блумом после девяти лет отношений.
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