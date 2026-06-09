Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые вместе вышли на красную дорожку - ФОТО

41-летняя всемирно известная американская певица Кэти Перри и 54-летний бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые вместе появились на красной дорожке.

Пара посетила фестиваль Tribeca в Нью-Йорке в понедельник, 8 июня, где состоялась премьера концертного фильма певицы Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, сообщает 1news.az со ссылкой на People.

Ранее пара уже появлялась вместе на публике - в апреле они были замечены на мероприятии Beef Season 2 Montecito Tastemaker, где также присутствовали представители голливудской элиты.

Слухи о романе Перри и Трюдо впервые появились в июле 2025 года, когда их заметили во время прогулки в Монреале, а позже за ужином в ресторане Le Violon, затем Дж.Трюдо посетил концерт Перри в Монреале.

Отметим, что новый роман певицы развивается на фоне её расставания с голливудским актёром Орландо Блумом после девяти лет отношений.

Читайте по теме:

Кэти Перри выступит с концертом в Баку - ВИДЕО

Орландо Блум и Кэти Перри официально подтвердили расставание

Власти Испании оштрафовали Кэти Перри - ВИДЕО